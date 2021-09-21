РФС рассмотрит нарушение Заболотным ковид-регламента в матче со "Спартаком"

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит на своем ближайшем заседании эпизод с нарушением нападающим ЦСКА Антоном Заболотным санитарного регламента чемпионата России. Об этом ТАСС сообщил председатель КДК Артур Григорьянц.

В понедельник в матче восьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги ЦСКА обыграл "Спартак" со счетом 1:0. Автор единственного мяча Заболотный забежал на трибуну с болельщиками, отпраздновав с ними свой гол. Форвард был позднее удален за вторую желтую карточку.

"На заседании КДК в четверг будет рассмотрено как [нецензурное] скандирование болельщиками обоих клубов, так и нарушение санитарного регламента как зрителями, так и футболистом ЦСКА Заболотным", - сказал Григорьянц.

Согласно дисциплинарному регламенту РФС, нарушение обязательных требований санитарного регламента карается штрафом до 500 тыс. рублей.

Также на заседание КДК, которое состоится в формате видеоконференции, вызван главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко, который в матче с "Ахматом" (2:0) был удален за оскорбительное поведение в отношении судей.