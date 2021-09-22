Конгресс IIHF, на котором объявят нового главу организации, начнется в среду в Петербурге

ТАСС, 22 сентября. Очередной полугодовой конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) пройдет в Санкт-Петербурге с 22 по 25 сентября. На нем будет избрано новое руководство организации, а Рене Фазель, возглавлявший IIHF с 1994 года, покинет свой пост.

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Выборы президента и совета IIHF пройдут в последний день конгресса. Сам 71-летний Фазель ранее заявил, что не будет идти на выборы, которые бы он, скорее всего, снова выиграл. Вполне вероятно, швейцарец будет введен в Зал славы IIHF и Зал хоккейной славы, а также станет почетным президентом организации.

На пост президента претендует пять кандидатов, которые входят в нынешний совет IIHF. Это датчанин Хенрик Бах-Нильсен, чех Петр Бржиза, белорус Сергей Гончаров, немец Франц Райндль и француз Люк Тардифф. По негласному правилу руководить федерацией должен человек, представляющий страну, которая не является доминирующей в мировом хоккее.

В среду начнется сначала чрезвычайный, а потом полугодовой конгресс. В течение ближайших трех дней он будет посвящен организационным моментам. "Будем обсуждать грядущие чемпионаты мира, вызовы, которые бросает нам ковид, заслушаем финансовый доклад", - рассказал ТАСС Фазель накануне конгресса.

Помимо этого, на конгрессе обсудят организацию олимпийского турнира в Пекине и бюджет предстоящих соревнований, в которых должны принять участие игроки Национальной хоккейной лиги. Также обсудят организации молодежных чемпионатов мира до 20 лет, которые пройдут с осени до зимы. Не исключено, что IIHF откажется от их проведения из-за коронавируса, а молодежный чемпионат мира высшего дивизиона пройдет только в Эдмонтоне.

23 сентября в "Юбилейном" пройдет гала-матч, организованный в том числе и IIHF, а на следующий день состоится мероприятие, посвященное введению в Зал славы организации.