Рафик Якубов назначен спортивным директором клуба КХЛ СКА

"У такой команды, как СКА, всегда максимальные задачи на всех уровнях. Совместными усилиями мы должны сделать так, чтобы хоккеисты системы планомерно развивались и росли. Будем продолжать сохранять баланс между высокими спортивными результатами и подготовкой игроков, в том числе и для национальной сборной", - сказал Якубов.

Якубов с 2017 года занимал пост генменеджера "Ак Барса", при нем в 2018 году клуб стал обладателем Кубка Гагарина. С 2002 по 2015 год он работал в нижнекамском "Нефтехимике" на позициях старшего тренера, директора, генерального менеджера и главного тренера.

СКА занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав в 8 матчах 12 очков.