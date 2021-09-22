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КХЛ

Рафик Якубов назначен спортивным директором клуба КХЛ СКА

Петербургская команда четвертое место в турнирной таблице Западной конференции
Спортивный директор СКА Рафик Якубов Егор Алеев/ТАСС
Описание
Спортивный директор СКА Рафик Якубов
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 22 сентября. Бывший генеральный менеджер казанского "Ак Барса" Рафик Якубов стал спортивным директором петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. Об этом сообщает пресс-служба команды из Санкт-Петербурга.

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"У такой команды, как СКА, всегда максимальные задачи на всех уровнях. Совместными усилиями мы должны сделать так, чтобы хоккеисты системы планомерно развивались и росли. Будем продолжать сохранять баланс между высокими спортивными результатами и подготовкой игроков, в том числе и для национальной сборной", - сказал Якубов.

Якубов с 2017 года занимал пост генменеджера "Ак Барса", при нем в 2018 году клуб стал обладателем Кубка Гагарина. С 2002 по 2015 год он работал в нижнекамском "Нефтехимике" на позициях старшего тренера, директора, генерального менеджера и главного тренера.

СКА занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав в 8 матчах 12 очков.

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