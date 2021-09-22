Быков: хоккеист Капризов станет одним из ключевых игроков "Миннесоты"

ТАСС, 22 сентября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота" Кирилл Капризов после подписания нового контракта может стать одним из главных игроков команды. Такое мнение высказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков, чей комментарий приводит газета "Спорт-Экспресс".
В ночь на среду Капризов подписал новый контракт с "Миннесотой", рассчитанный на пять лет. Россиянин за это время заработает $45 млн, он стал самым высокооплачиваемым игроком команды. В прошлом сезоне Капризов получил "Колдер Трофи" - приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.
"Теперь Кирилл станет одним из ключевых игроков в становлении "Миннесоты", которая будет бороться за Кубок Стэнли, - сказал Быков. - Талант, возможности, перспектива и нехватка на рынке игроков такого уровня сделали свое дело, поэтому Кирилл подписал хороший контракт с большой суммой. Поздравляю его с этим и желаю удачи".
Быков отметил, что Капризова не стоит сравнивать с российским форвардом "Вашингтона" Александром Овечкиным. "Не думаю, что можно сравнивать Капризова с Овечкиным. Каждый игрок строит свою судьбу по-своему. Надеюсь, у Кирилла будет такая же продуктивная карьера, как у Овечкина, но такие сравнения неуместны", - добавил специалист.
Капризову 24 года, в Континентальной хоккейной лиге он выступал за новокузнецкий "Металлург", уфимский "Салават Юлаев" и московский ЦСКА. В составе армейцев форвард стал обладателем Кубка Гагарина 2019 года. В 2015 году Капризов был выбран на драфте НХЛ "Миннесотой" в пятом раунде под общим 135-м номером. В составе сборной России нападающий становился чемпионом Олимпийских игр 2018 года и бронзовым призером чемпионата мира - 2019.