Быков: хоккеист Капризов станет одним из ключевых игроков "Миннесоты"

В ночь на среду Капризов подписал новый контракт с "Миннесотой", рассчитанный на пять лет. Россиянин за это время заработает $45 млн, он стал самым высокооплачиваемым игроком команды. В прошлом сезоне Капризов получил "Колдер Трофи" - приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.

"Теперь Кирилл станет одним из ключевых игроков в становлении "Миннесоты", которая будет бороться за Кубок Стэнли, - сказал Быков. - Талант, возможности, перспектива и нехватка на рынке игроков такого уровня сделали свое дело, поэтому Кирилл подписал хороший контракт с большой суммой. Поздравляю его с этим и желаю удачи".

Быков отметил, что Капризова не стоит сравнивать с российским форвардом "Вашингтона" Александром Овечкиным. "Не думаю, что можно сравнивать Капризова с Овечкиным. Каждый игрок строит свою судьбу по-своему. Надеюсь, у Кирилла будет такая же продуктивная карьера, как у Овечкина, но такие сравнения неуместны", - добавил специалист.

Капризову 24 года, в Континентальной хоккейной лиге он выступал за новокузнецкий "Металлург", уфимский "Салават Юлаев" и московский ЦСКА. В составе армейцев форвард стал обладателем Кубка Гагарина 2019 года. В 2015 году Капризов был выбран на драфте НХЛ "Миннесотой" в пятом раунде под общим 135-м номером. В составе сборной России нападающий становился чемпионом Олимпийских игр 2018 года и бронзовым призером чемпионата мира - 2019.