Фазель: Олимпиада в Пекине, скорее всего, пройдет без зрителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине с большой долей вероятности пройдут без зрителей. Об этом президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил во время конгресса организации.

Протокол и "пузырь" в Пекине. Что ждет игроков НХЛ при выступлении на Олимпиаде

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

"Решение о том, будут ли болельщики на Играх в Пекине, мы ожидаем в октябре. Насколько я понимаю, будет как в Токио, где болельщиков на соревнованиях не было", - сказал Фазель

Токийская Олимпиада проходила с 23 июля по 8 августа, большинство соревнований состоялись без зрителей. Паралимпийские игры в японской столице прошли с 24 августа по 5 сентября, на них также не допустили болельщиков.