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Олимпиада-2022 в Пекине

Фазель: Олимпиада в Пекине, скорее всего, пройдет без зрителей

Окончательное решение будет принято в октябре
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель
© Сергей Савостьянов/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине с большой долей вероятности пройдут без зрителей. Об этом президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил во время конгресса организации.

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"Решение о том, будут ли болельщики на Играх в Пекине, мы ожидаем в октябре. Насколько я понимаю, будет как в Токио, где болельщиков на соревнованиях не было", - сказал Фазель

Токийская Олимпиада проходила с 23 июля по 8 августа, большинство соревнований состоялись без зрителей. Паралимпийские игры в японской столице прошли с 24 августа по 5 сентября, на них также не допустили болельщиков.

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Фазель, РенеОлимпиада-2022 в Пекине
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