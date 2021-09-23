Мазепин продолжит вместе с Шумахером выступать за команду "Формулы-1" "Хаас" в 2022 году

ТАСС, 23 сентября. Россиянин Никита Мазепин и немец Мик Шумахер продолжат выступать за команду чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Хаас" в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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22-летние Мазепин и Шумахер проводят первый сезон в "Формуле-1" в карьере. В прошлом сезоне Шумахер стал чемпионом "Формулы-2", Мазепин по итогам чемпионата занял пятое место.

"Я очень рад выступить в предстоящем году на новой машине, а также тому, что получу возможность работать с командой "Хаас" и расти вместе с ними. Думаю, в следующем году мы будем сильными", - сказал Мазепин.

"Первый год вместе с "Хаас" был захватывающим и поучительным, я уверен, что смогу привнести накопленный опыт в следующий сезон, - отметил Шумахер. - Я с нетерпением жду возможности стать частью команды, которая становится все сильнее, и я сделаю все возможное, чтобы продвинуть нас вперед".

После 14 этапов Шумахер занимает 19-е место в общем зачете текущего сезона "Формулы-1", Мазепин - последнюю, 21-ю строчку, оба пилота не набрали очков.

Следующий этап "Формулы-1" пройдет с 24 по 26 сентября в Сочи.