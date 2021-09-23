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Олимпиада-2022 в Пекине

Поздняков: обеспечение выхода атлетов на пик формы к Пекину стало главным приоритетом ОКР

Церемония открытия зимних Олимпийских игр состоится 4 февраля
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Главным приоритетом Олимпийского комитета России (ОКР) является обеспечение выхода атлетов на пик формы к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Об этом заявил президент ОКР Станислав Поздняков, комментарий которого приводит служба информации ОКР.

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"Отмечу, что совсем скоро, 4 февраля, открытие зимних Олимпийских игр в Пекине. К этому старту наша команда подходит, имея в составе как опытных спортсменов, так и более молодых претендентов на медали. Общий приоритет сейчас в том, чтобы полностью обеспечить им условия для выхода на пик формы, раскрытия потенциала и его полной реализации на Олимпийских играх", - сказал Поздняков.

"Очевидно, что условия в Китае будут предсказуемо сложнее, чем в Токио. Учитывая практику жестких ограничений и борьбы с распространением коронавирусной инфекции, иные факторы. Поэтому готовимся к Играм как в части спортивной составляющей, так и с точки зрения информационного, дипломатического, правового сопровождения, в тесном взаимодействии с коллегами и партнерами. Уверен, что, используя накопленный опыт, четко координируя усилия, мы сможем обеспечить нашим спортсменам-зимникам все необходимые условия для успешного выступления на Играх в Пекине - слаженно реализуя все пункты программы подготовки совместно с федерациями, Министерством спорта, Федеральным медико-биологическим агентством и иными организациями и ведомствами", - добавил Поздняков.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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Поздняков, Станислав АлексеевичОлимпиада-2022 в Пекине
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