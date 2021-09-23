Олимпийский комитет России ожидает подробную информацию о правилах на Играх в Пекине

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) ждет от Международного олимпийского комитета (МОК) и оргкомитета Олимпийских игр в Пекине подробных правил проведения соревнований. Об этом журналистам сообщил глава ОКР Станислав Поздняков.

"Мы приняли ряд решений, которые позволят нашим федерациям и командам по зимним видам спорта к Пекину быть более подготовленными, - сказал Поздняков. - Через месяц от МОК и оргкомитета мы ждем больше информации по правилам на Играх, это вопросы, связанные с болельщиками, перемещениями, антиковидными протоколами. Из этого будем строить этап подготовки. Зная подход властей Китая к этой проблематике, я уверен, что эти Игры будут в достаточной степени безопасными для их участников".

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.