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Олимпиада-2022 в Пекине

Олимпийский комитет России ожидает подробную информацию о правилах на Играх в Пекине

Соревнования начнутся 4 февраля

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) ждет от Международного олимпийского комитета (МОК) и оргкомитета Олимпийских игр в Пекине подробных правил проведения соревнований. Об этом журналистам сообщил глава ОКР Станислав Поздняков.

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"Мы приняли ряд решений, которые позволят нашим федерациям и командам по зимним видам спорта к Пекину быть более подготовленными, - сказал Поздняков. - Через месяц от МОК и оргкомитета мы ждем больше информации по правилам на Играх, это вопросы, связанные с болельщиками, перемещениями, антиковидными протоколами. Из этого будем строить этап подготовки. Зная подход властей Китая к этой проблематике, я уверен, что эти Игры будут в достаточной степени безопасными для их участников".

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Поздняков, Станислав АлексеевичОлимпиада-2022 в Пекине
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