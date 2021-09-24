Хэмилтон в Сочи попробует одержать сотую победу в "Формуле-1"

Борьба за победу в чемпионате между британцем Льюисом Хэмилтоном ("Мерседес") и нидерландцем Максом Ферстаппеном из "Ред Булл" накаляется с каждым этапом. Лидером в Сочи с пятиочковым преимуществом приехал пилот "быков", однако у семикратного чемпиона мира в Сочи есть все шансы снова выйти на первое место в личном зачете. Во-первых, Ферстаппен на старте воскресной гонки потеряет три позиции - это штраф за столкновение с Хэмилтоном на прошлом Гран-при в Италии, на его болиде могут заменить мотор, что и вовсе отбросит нидерландца в конец стартовой решетки. Во-вторых, за всю историю проведения Гран-при России на трассе в Сочи побеждали только гонщики "Мерседеса": четырежды - Хэмилтон, дважды - его нынешний партнер по команде финн Валттери Боттас, один раз - завершивший карьеру немец Нико Росберг. Поэтому в Сочи Хэмилтон имеет высокие шансы не только вернуться в лидеры личного зачета, но и наконец одержать 100-ю победу в карьере, предыдущие четыре попытки сделать это завершились неудачно.

Впервые в качестве пилота "Формулы-1" перед родными трибунами выступит гонщик "Хааса" Никита Мазепин. Сезон для россиянина складывается не слишком удачно - команда является худшей в чемпионате, борьбу он может вести только с напарником Миком Шумахером. И это противостояние Мазепин проигрывает сыну семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера практически вчистую. При этом между пилотами уже не раз по ходу сезона случались инциденты, виноватыми в которых никто себя не считал. В Сочи эта борьба продолжится, и Мазепин явно будет мотивирован во что бы то ни стало превзойти партнера по команде. К домашнему этапу пилот "Хааса" подготовил специальный шлем, на который нанесены имена всех российских призеров Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио.

В рамках Гран-при России также состоятся седьмой, финальный этап серии "Формулы-3" и шестой - "Формулы-2", где выступают пилоты программы развития российского автоспорта SMP Racing ("Эс-эм-пи рейсинг") Александр Смоляр и Роберт Шварцман соответственно. В "Формуле-3" чемпионский титул разыграют норвежец Деннис Хаугер (193 очка) и австралиец Джек Дуэн (150), Смоляр имеет шансы завершить чемпионат на третьем месте, которое сейчас занимает француз Клемент Новалак (122), россиянин же пока идет шестым (107). Изначально российского этапа не было в календаре "Формулы-3", однако позже он заменил соревнования в США, которые были отменены из-за пандемии коронавируса. В "Формуле-2" до завершения сезона осталось провести три этапа, и тут Шварцман имеет неплохие шансы на титул - сейчас он располагается на третьей позиции (113 очков), впереди него находятся китаец Чжоу Гуаньюй (134) и австралиец Оскар Пиастри (149).

Расписание гоночного уик-энда: пятница - свободные заезды (08:55 мск - "Формула-3", 10:05 мск - "Формула-2", 11:30 мск и 15:00 мск - "Формула-1") и квалификации (13:00 мск - "Формула-3", 16:25 мск - "Формула-2"); суббота - первые гонки "Формулы-3" (08:35 мск) и "Формулы-2" (10:30 мск), третья практика (12:00 мск) и квалификация (15:00 мск) "Формулы-1", вторые гонки "Формулы-3" (13:40 мск) и "Формулы-2" (16:45 мск); воскресенье - третьи гонки "Формулы-3" (09:55 мск) и "Формулы-2" (11:20 мск), гонка "Формулы-1" (15:00 мск).

Ковидные ограничения и развлекательная программа

Соревнования на "Сочи-Автодроме" в связи с ковидными ограничениями пройдут при 50-процентной заполняемости трибун (гонки смогут посетить порядка 30 тыс. человек). Все билеты были проданы еще за месяц до старта Гран-при России.