Хэмилтон в Сочи попробует одержать сотую победу в "Формуле-1"

СОЧИ, 24 сентября. /ТАСС/. Программа 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2021 года - ВТБ Гран-при России - стартует в пятницу. Гонка пройдет восьмой раз в истории.
Борьба за победу в чемпионате между британцем Льюисом Хэмилтоном ("Мерседес") и нидерландцем Максом Ферстаппеном из "Ред Булл" накаляется с каждым этапом. Лидером в Сочи с пятиочковым преимуществом приехал пилот "быков", однако у семикратного чемпиона мира в Сочи есть все шансы снова выйти на первое место в личном зачете. Во-первых, Ферстаппен на старте воскресной гонки потеряет три позиции - это штраф за столкновение с Хэмилтоном на прошлом Гран-при в Италии, на его болиде могут заменить мотор, что и вовсе отбросит нидерландца в конец стартовой решетки. Во-вторых, за всю историю проведения Гран-при России на трассе в Сочи побеждали только гонщики "Мерседеса": четырежды - Хэмилтон, дважды - его нынешний партнер по команде финн Валттери Боттас, один раз - завершивший карьеру немец Нико Росберг. Поэтому в Сочи Хэмилтон имеет высокие шансы не только вернуться в лидеры личного зачета, но и наконец одержать 100-ю победу в карьере, предыдущие четыре попытки сделать это завершились неудачно.
Впервые в качестве пилота "Формулы-1" перед родными трибунами выступит гонщик "Хааса" Никита Мазепин. Сезон для россиянина складывается не слишком удачно - команда является худшей в чемпионате, борьбу он может вести только с напарником Миком Шумахером. И это противостояние Мазепин проигрывает сыну семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера практически вчистую. При этом между пилотами уже не раз по ходу сезона случались инциденты, виноватыми в которых никто себя не считал. В Сочи эта борьба продолжится, и Мазепин явно будет мотивирован во что бы то ни стало превзойти партнера по команде. К домашнему этапу пилот "Хааса" подготовил специальный шлем, на который нанесены имена всех российских призеров Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио.
В рамках Гран-при России также состоятся седьмой, финальный этап серии "Формулы-3" и шестой - "Формулы-2", где выступают пилоты программы развития российского автоспорта SMP Racing ("Эс-эм-пи рейсинг") Александр Смоляр и Роберт Шварцман соответственно. В "Формуле-3" чемпионский титул разыграют норвежец Деннис Хаугер (193 очка) и австралиец Джек Дуэн (150), Смоляр имеет шансы завершить чемпионат на третьем месте, которое сейчас занимает француз Клемент Новалак (122), россиянин же пока идет шестым (107). Изначально российского этапа не было в календаре "Формулы-3", однако позже он заменил соревнования в США, которые были отменены из-за пандемии коронавируса. В "Формуле-2" до завершения сезона осталось провести три этапа, и тут Шварцман имеет неплохие шансы на титул - сейчас он располагается на третьей позиции (113 очков), впереди него находятся китаец Чжоу Гуаньюй (134) и австралиец Оскар Пиастри (149).
Расписание гоночного уик-энда: пятница - свободные заезды (08:55 мск - "Формула-3", 10:05 мск - "Формула-2", 11:30 мск и 15:00 мск - "Формула-1") и квалификации (13:00 мск - "Формула-3", 16:25 мск - "Формула-2"); суббота - первые гонки "Формулы-3" (08:35 мск) и "Формулы-2" (10:30 мск), третья практика (12:00 мск) и квалификация (15:00 мск) "Формулы-1", вторые гонки "Формулы-3" (13:40 мск) и "Формулы-2" (16:45 мск); воскресенье - третьи гонки "Формулы-3" (09:55 мск) и "Формулы-2" (11:20 мск), гонка "Формулы-1" (15:00 мск).
Ковидные ограничения и развлекательная программа
Соревнования на "Сочи-Автодроме" в связи с ковидными ограничениями пройдут при 50-процентной заполняемости трибун (гонки смогут посетить порядка 30 тыс. человек). Все билеты были проданы еще за месяц до старта Гран-при России.
При проведении мероприятий будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования, чтобы свести к минимуму риск угрозы распространения коронавирусной инфекции. Для персонала, задействованного в так называемой чистой зоне, будет организовано тестирование на COVID-19. Большая часть сотрудников "Росгонок" еще за два месяца до Гран-при прошла вакцинацию.
Для болельщиков обязательным условием посещения Гран-при является прохождение процедуры термометрии при входе на территорию Олимпийского парка. В случае фиксирования температуры тела выше 37 С зрителю будет отказано в доступе на мероприятие, далее будет проведено повторное измерение в удаленном от скопления людей месте. В течение всего времени проведения мероприятия на его территории обязательно ношение медицинских масок, зритель без медицинской маски может быть удален с Гран-при.
В рамках развлекательной программы Гран-при России 24 сентября состоятся выступление DJ Groove и концерт группы "Звери". 25 сентября выступят DJ Александр Анатольевич, который также будет ведущим всей развлекательной программы российского этапа, и группа "Би-2" с симфоническим оркестром. Закроет Гран-при России 26 сентября концерт Ивана Дорна.
История проведения Гран-при России
Проведение Гран-при в России планировалось несколько десятков лет. Впервые на высоком уровне об этом заговорили еще во времена СССР. В 1982 году большой любитель автомобилей генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев договорился с главой "Формулы-1" Берни Экклстоуном, а тот включил этап в предварительный календарь сезона-1983.
Трассу предполагалось проложить в Москве в районе Воробьевых гор. Уже был готов проект, казалось, ничего не может помешать историческому событию. Однако в ноябре 1982 года Брежнев скончался, а пришедшим ему на смену руководителям эта затея не казалась такой привлекательной. Страна осталась без "королевских гонок".
После этого подобные проекты возникали огромное количество раз. Главным камнем преткновения были финансовые проблемы.
Все же праздник для российских болельщиков автоспорта настал. Случилось это благодаря проведению в Сочи зимних Олимпийских игр 2014 года. Инфраструктуру и спортивные объекты, созданные к главному старту планеты, нужно было как-то использовать после завершения соревнований. Трасса "Формулы-1" отлично вписывалась в созданную структуру и могла принести экономическую выгоду, а также прибавить очков имиджу страны.
Контракт на проведение Гран-при России был подписан в октябре 2010 года сроком на 10 лет. Соглашение предусматривало возможность продления еще на пять лет. В конце февраля 2017 года вице-премьер России Дмитрий Козак заявил ТАСС, что эта опция была исполнена. Нынешнее соглашение действует до 2025 года, проект трассы, которая проложена в Олимпийском парке, был разработан главным архитектором "Формулы-1" Германом Тильке. С 2023 года Гран-при России будет проводиться на автодроме "Игора драйв" в Ленинградской области.
Статистика
Первые два Гран-при России прошли осенью (в октябре). В 2016 году этап был перенесен на весну (конец апреля - начало мая), но в сезоне-2018 снова стал проводиться осенью.
Победителем первого в истории Гран-при России в 2014 году стал Хэмилтон, дополнили подиум Росберг и Боттас, который тогда выступал за "Уильямс". Годом позже первым вновь финишировал Хэмилтон, а компанию на подиуме ему составили немец Себастьян Феттель ("Феррари") и мексиканец Серхио Перес ("Форс Индия"). В 2016 году победу одержал Росберг, а следом за ним финишировали Хэмилтон и финн Кими Райкконен ("Феррари").
В сезоне-2017 компанию Боттасу на подиуме составили Феттель и Райкконен, в 2018 году первым финишную черту пересек Хэмилтон, опередивший Боттаса и Феттеля. В 2019 году британец вновь одержал победу, вторым финишировал Боттас, третьим - монегаск Шарль Леклер ("Феррари"). В прошлом сезоне первым стал Боттас, компанию на подиуме ему составили Ферстаппен и Хэмилтон.