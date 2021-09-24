Ловчев войдет в состав сборной России по тяжелой атлетике на чемпионат мира в Ташкенте

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира по тяжелой атлетике 2013 года Алексей Ловчев будет вызван на сборы в Сочи для подготовки к декабрьскому чемпионату мира в Ташкенте. Об этом ТАСС сообщил главный тренер мужской сборной России Ибрагим Самадов.

Чемпионат мира в столице Узбекистана пройдет с 7 по 17 декабря. Первоначально планировалось, что мировое первенство 2021 года примет Лима (Перу), однако в начале сентября международной федерацией было принято решение перенести турнир в Ташкент.

"Мы планируем заявить десятерых спортсменов. Это Зульфат Гараев (весовая категория до 67 кг), Вячеслав Яркин (до 81 кг), Артем Окулов и Роман Чепик (оба - до 89 кг), Артур Бабаян и Георгий Купцов (оба - до 96 кг), Александр Кибанов (до 102 кг), Родион Бочков (до 109 кг) и Алексей Ловчев с Антонием Савчуком (оба - свыше 109 кг), - сказал Самадов. - Перед чемпионатом мира у нас запланировано два сбора, подготовка начнется 24 октября. Оба тренировочных мероприятия пройдут в Сочи, климатические условия которого ближе всего к ташкентским".

Для 32-летнего Ловчева, вернувшегося в спорт в декабре 2019 года, чемпионат мира в Ташкенте станет первым международным стартом после шестилетнего перерыва. На июньском чемпионате России в Ханты-Мансийске спортсмен победил с результатом 424 кг (192 кг в рывке + 232 кг в толчке).

Ловчев получил тяжелую травму локтя с отрывом связки в феврале 2020 года на Кубке России в Санкт-Петербурге. Спустя несколько дней ему была сделана операция, после которой он долго восстанавливался. На январском Кубке России - 2021 в Старом Осколе спортсмен почувствовал дискомфорт в травмированном ранее локте и досрочно прекратил выступление.

В июле 2016 года Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию, поданную Ловчевым на решение Международной федерации тяжелой атлетики, которая в мае 2016 года дисквалифицировала спортсмена на четыре года и аннулировала его результаты на чемпионате мира - 2015 (золото и мировой рекорд). В пробе А спортсмена, взятой на чемпионате мира 2015 года в американском Хьюстоне, были обнаружены следы ипаморелина - вещества, стимулирующего выработку гормонов роста. Позднее стало известно, что допинг-проба Б, вскрытая в Монреале, также дала положительный результат, в итоге Ловчев был дисквалифицирован на четыре года.