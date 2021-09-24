Занявший четвертое место на Олимпиаде в Токио штангист Наниев пропустит чемпионат мира

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Единственный представитель российской тяжелой атлетики на Олимпиаде в Токио Тимур Наниев, показавший в столице Японии четвертый результат, из-за проблем со спиной пропустит декабрьский чемпионат мира в Ташкенте. Об этом ТАСС сообщил главный тренер мужской сборной России Ибрагим Самадов.

Наниев, выступающий в весовой категории до 109 кг, по итогам олимпийского турнира отстал от бронзового призера на один килограмм. При этом судьи, как заметил ТАСС бывший главный тренер сборной России Олег Писаревский, по непонятным специалисту причинам не зачли российскому спортсмену один чисто выполненный подход, помешав тем самым ему побороться за медаль Игр. 27-летний Наниев на апрельском чемпионате Европы в Москве занял третье место.

"Тимур Наниев принял решение не готовиться к чемпионату мира в Ташкенте и залечить свои болячки, - сказал Самадов. - У него буквально за десять дней до вылета на Олимпиаду "прострелила" спина, и Тимур выступал в Токио не совсем здоровым. Мы обговорили с ним и его личным тренером пропуск ближайшего мирового первенства. Если все будет нормально, то в новом году они будут готовиться к Кубку России и, соответственно, к весеннему чемпионату Европы".

Из-за многочисленных допинговых скандалов в российской тяжелой атлетике, случившихся до 2016 года, от России на Олимпиаде в Токио могли выступить только два тяжелоатлета (мужчина и женщина). Наниев был единственным представителем от России на соревнованиях в мужской тяжелой атлетике. В женских соревнованиях российскую команду представляла Кристина Соболь, которая не смогла пройти квалификацию в весовой категории до 49 кг.

Чемпионат мира в столице Узбекистана пройдет с 7 по 17 декабря. Первоначально планировалось, что мировое первенство 2021 года примет Лима (Перу), однако в начале сентября международной федерацией было принято решение перенести турнир в Ташкент.