Ближайший бой олимпийского чемпиона боксера Батыргазиева планируется провести вне ХМАО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 сентября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев свой ближайший бой может провести в профессионалах, он пройдет за пределами Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), сообщил в пятницу тренер Батыргазиева Эдуард Кравцов.

Ранее тренер Батыргазиева Руслан Куштанов сообщал ТАСС, что в качестве одного из мест проведения боя спортсмена рассматривался Ханты-Мансийск, а по времени - начало ноября.

"Да", - ответил Кравцов на вопрос ТАСС, проведет ли Батыргазиев свой ближайший бой в профессионалах.

По его словам, в настоящее время спортсмен набирает форму. "Все идет по плану. Форму он сейчас набирает. Для того состояния, что он почти месяц отдыхал, Альберт находится в достаточно хорошей форме", - уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что есть понимание по сопернику Батыргазиева, а сам поединок запланировано провести за пределами ХМАО. При этом в Югре бой может пройти в начале 2022 года. "В ХМАО планируется большое шоу. Мы разговаривали с руководством Федерации бокса ХМАО и с департаментом спорта и физической культуры Югры. Планируется мероприятие в ХМАО, но это, скорее всего будет в начале 2022 года", - добавил Кравцов.

В свою очередь источник ТАСС в спортивной среде сообщил, что поединок планируется провести в октябре 2021 года, а соперником Батыргазиева может стать иностранный боец.

О Батыргазиеве

На Олимпиаде в Токио Батыргазиев победил американца Дьюка Рэгана в финальном поединке в весовой категории до 57 кг и завоевал золотую медаль. 13 сентября в своем аккаунте в Instagram он сообщил, что возобновил активные тренировки, но не уточнил, к каким именно соревнованиям он намерен готовиться.

Батыргазиев является четырехкратным чемпионом России. В профессиональном боксе он одержал три победы в трех поединках.