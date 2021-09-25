Биатлонистка Нигматуллина рассказала о характере своей травмы

ТЮМЕНЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Травма спины Ульяны Нигматуллиной (Кайшевой) не является хронической, она впервые дала о себе знать на старте подготовительного периода. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

Нигматуллина в межсезонье практически не работала в группе старшего тренера сборной России Михаила Шашилова, в связи с травмой спины большую часть предсезонной подготовки она провела с личным тренером.

"Характер травмы абсолютно новый, - сказала Нигматуллина. - Такого никогда прежде не было. Так что это не травма, о которой говорят - не из юниорского возраста, которая не дает о себе знать уже более пяти лет. Я даже забыла о ее существовании".

"Это мышечная травма, но она не критичная", - отметила она.

Нигматуллина не стала связывать возникновение травмы с тем, что подготовку к сезону она начала в группе Шашилова, чья методика подразумевает большие физические нагрузки. "Не буду делать такой вывод, чтобы никого не обидеть и не скомпрометировать", - заметила она.

Шашилов ранее отметил, что не планирует включать Нигматуллину в состав на первые четыре этапа Кубка мира тренерским решением, она сможет попасть туда, если победит на контрольных стартах в ноябре в Тюмени.

Нигматуллиной 27 лет, она является абсолютной чемпионкой мира среди девушек 2013 года, в прошлом сезоне она дважды побеждала на этапах Кубка мира в составе эстафетных команд.