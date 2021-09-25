Московское "Динамо" потерпело первое поражение в нынешнем сезоне КХЛ

ТАСС, 25 сентября. Московское "Динамо" со счетом 2:4 проиграло нижегородскому "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и потерпело первое поражение в нынешнем сезоне. Встреча прошла на арене "Нагорный" в Нижнем Новгороде в присутствии 3 тыс. зрителей.

У нижегородцев заброшенными шайбами отметились Дамир Жафяров (25-я минута), Артур Тянулин (26), Данил Веряев (50) и Сергей Гончарук (60), у бело-голубых отличились Эрик О'Делл (48) и Вячеслав Войнов (50).

Московский клуб потерпел первое поражение в нынешнем чемпионате, "Динамо" оставалось единственной командой лиги, не проигравшей ни одной встречи. Победная серия бело-голубых в сезоне-2021/22 насчитывала восемь матчей.

Также прервалась рекордная для тренеров КХЛ серия побед наставника "Динамо" Алексея Кудашова, которая составила 24 матча: 8 - с "Динамо" и 16 - с петербургским СКА в сезоне-2019/20 (в сезоне-2020/21 специалист никого не тренировал в КХЛ). "Торпедо" одержало первую победу за последние пять матчей, в последний раз подопечные Давида Немировского выигрывали 12 сентября у СКА (3:2).

Бело-голубые после девяти встреч занимают вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 16 очков. "Торпедо" располагается на восьмой позиции с 9 очками в активе.

В следующем матче "Динамо" примет московский "Спартак" 28 сентября, "Торпедо" днем ранее сыграет дома с челябинским "Трактором".