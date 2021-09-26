{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Гран-при России "Формулы-1"

Костин рассказал об эксплуатации "Сочи-Автодрома" после переезда этапа "Формулы-1"

Глава ВТБ отметил, что есть много идей по поводу использования площадки
Глава ВТБ Андрей Костин Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС
Описание
Глава ВТБ Андрей Костин
© Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС

СОЧИ, 26 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. "Сочи-Автодром" может быть модифицирован после переезда ВТБ Гран-при России "Формулы-1" в Ленинградскую область, но в городе будет продолжать развиваться автоспорт. Об этом ТАСС заявил глава ВТБ Андрей Костин.

На эту тему
Мазепин заявил, что возглавит наблюдательный совет Ассоциации водных видов спорта России
Мазепин заявил, что возглавит наблюдательный совет Ассоциации водных видов спорта России

С 2023 года Гран-при России будет проводиться на автодроме "Игора драйв" в Ленинградской области.

"Мы учредители АНО "Росгонки", которые останутся организаторами Гран-при [после переезда], мы просто меняем локацию трека, - сказал Костин. - В Питере планируется проводить "Формулу-1", но сегодня как раз мы очень много говорили с руководством "Сириуса" и Международной автомобильной федерации относительно того, как мы можем использовать эту площадку для развития автоспорта. И у нас очень много идей".

"В мире много других соревнований, очень интересных: и дрифт, и "Формула-Е", и многие другие. Поэтому эта площадка никуда не денется. Может быть, будет некая ее модификация, улучшающая ее качество, улучшающая ее вписывание в инфраструктуру города. Но в целом здесь будет развиваться автоспорт, особенно нацеленный на молодежь", - подчеркнул глава ВТБ.

Костин отметил, что Гран-при России является одним из многих спортивных проектов, которые поддерживает ВТБ, и одним из крупнейших.

"У нас много проектов, и футбольный клуб "Динамо" не менее важен для нас и более затратен даже, - сказал он. - Мы много лет также сотрудничаем с федерацией спортивной гимнастики, и на Олимпиаде в Токио результаты были ошеломляющими, и у мужчин, и у женщин. У нас также хоккейное "Динамо" и баскетбольная Единая лига ВТБ, поэтому я бы не стал выделять ["Формулу-1"]. Но как мировое событие с аудиторией более 100 млн человек - это, конечно, наш крупнейший проект. Но жалко, что Гран-при России бывает раз в году".

Теги
Гран-при РоссииКостин, Андрей Леонидович
Гран-при России "Формулы-1"
Мазепин назвал прошедшую гонку самой интересной в истории Гран-при России "Формулы-1"
Победителем этапа стал британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон
Мазепин назвал прошедшую гонку самой интересной в истории Гран-при России "Формулы-1"
Читать полностью