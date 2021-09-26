Костин рассказал об эксплуатации "Сочи-Автодрома" после переезда этапа "Формулы-1"

СОЧИ, 26 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. "Сочи-Автодром" может быть модифицирован после переезда ВТБ Гран-при России "Формулы-1" в Ленинградскую область, но в городе будет продолжать развиваться автоспорт. Об этом ТАСС заявил глава ВТБ Андрей Костин.

С 2023 года Гран-при России будет проводиться на автодроме "Игора драйв" в Ленинградской области.

"Мы учредители АНО "Росгонки", которые останутся организаторами Гран-при [после переезда], мы просто меняем локацию трека, - сказал Костин. - В Питере планируется проводить "Формулу-1", но сегодня как раз мы очень много говорили с руководством "Сириуса" и Международной автомобильной федерации относительно того, как мы можем использовать эту площадку для развития автоспорта. И у нас очень много идей".

"В мире много других соревнований, очень интересных: и дрифт, и "Формула-Е", и многие другие. Поэтому эта площадка никуда не денется. Может быть, будет некая ее модификация, улучшающая ее качество, улучшающая ее вписывание в инфраструктуру города. Но в целом здесь будет развиваться автоспорт, особенно нацеленный на молодежь", - подчеркнул глава ВТБ.

Костин отметил, что Гран-при России является одним из многих спортивных проектов, которые поддерживает ВТБ, и одним из крупнейших.

"У нас много проектов, и футбольный клуб "Динамо" не менее важен для нас и более затратен даже, - сказал он. - Мы много лет также сотрудничаем с федерацией спортивной гимнастики, и на Олимпиаде в Токио результаты были ошеломляющими, и у мужчин, и у женщин. У нас также хоккейное "Динамо" и баскетбольная Единая лига ВТБ, поэтому я бы не стал выделять ["Формулу-1"]. Но как мировое событие с аудиторией более 100 млн человек - это, конечно, наш крупнейший проект. Но жалко, что Гран-при России бывает раз в году".