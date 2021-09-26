Степашин: московскому "Динамо" рано биться за чемпионство

ТАСС, 26 сентября. Футболисты московского "Динамо" еще не готовы бороться за первое место в чемпионате России. Такое мнение высказал член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс" .

Футболисты "Динамо" победили "Рубин" и вышли на второе место в таблице чемпионата России

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В воскресенье "Динамо" на своем поле со счетом 2:0 обыграло казанский "Рубин" в матче девятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Ребята молодцы, отмечу вратаря [Игоря] Лещука. Готовы ли биться за первое место? Рановато, в чемпионате есть команды посильнее. Хотя, кто знает", - сказал Степашин.

Подопечные Сандро Шварца одержали вторую победу подряд и занимают второе место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. "Рубин" располагается на пятой позиции, набрав 14 очков.

В следующем туре "Динамо" примет самарские "Крылья Советов" 2 октября, "Рубин" в этот же день дома встретится с "Нижним Новгородом".