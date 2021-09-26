Голкипер Лещук считает, что "Динамо" хорошо сыграло с "Рубином" в матче чемпионата России

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" в первом тайме матча девятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) ничего не дали создать казанскому "Рубину" в атаке, во второй половине встречи "Рубин" создавал моменты, но бело-голубые справились. Такое мнение журналистам высказал голкипер "Динамо" Игорь Лещук.

В воскресенье "Динамо" на своем поле обыграло "Рубин" со счетом 2:0. Основной голкипер и капитан "Динамо" Антон Шунин пропустил встречу из-за травмы.

"В первом тайме практически ничего не дали создать у своих ворот, во втором после 75-й минуты чуть подсели, подустали, все-таки третья игра за неделю, соответственно, появились у наших ворот моменты, - сказал Лещук. - Но хорошо сыграли, справились, сыграли на ноль. Я до этого уже играл, была серия из семи или восьми матчей. В принципе после того сел на скамейку, но готовился к тому, что будет еще один шанс, нужно будет воспользоваться. Я готовился, тренировался, сейчас достаточно неплохая игра, надо продолжать дальше".

"Продлить контракт меня мотивировал разговор с главным тренером Сандро Шварцем и тренером по вратарям. Они сказали, что верят в меня, что скоро придет мое время, Шварц сам подходил несколько раз, говорил, что придет время. Так и получилось, Антон получил повреждение, я сыграл. Ему наложили швы, он не может сразу тренироваться, потому что они могут разойтись. Насколько знаю, он со следующей недели будет тренироваться", - добавил Лещук.

"Динамо" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 19 очков. В следующем туре бело-голубые 2 октября примут самарские "Крылья Советов".