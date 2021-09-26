Пит-стоп для болельщиков и тропический ливень. Что происходило за кулисами "Формулы-1"

СОЧИ, 26 сентября. /ТАСС/. Основной гонкой завершился на "Автодроме-Сочи" ВТБ Гран-при России - этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Победителем стал британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. В течение трех дней за пределами главной трибуны проходили концерты и мероприятия для болельщиков, всего более 150 точек торговли, общепита и развлечений были развернуты на площадке Олимпийского парка.

Сочинский автодром принимал российский этап гонок "Формулы-1" в восьмой раз. Гонки проходили с 23 по 26 сентября, ежедневно Олимпийский парк посещали более 20 тыс. зрителей. Большинство из них приехали в Сочи из других регионов.

Никита Солопин из Красноярска приехал на "Формулу-1" на своем автомобиле. Чтобы лично увидеть "королевские гонки", он провел за рулем четыре дня. "Для меня эти гонки уже фантастические, потому что я впервые решился на такую долгую дорогу. Мне показалось, что это добавит ощущений от "Формулы", автомобили здесь, на автомобиле я, символично", - рассказал ТАСС болельщик.

Семья Герасименко из Ставрополя на "Формуле-1" оказалась спонтанно - они приехали в отпуск в Сочи еще месяц назад, и друзья пригласили их на Гран-при России. "Я не сильно разбираюсь в автоспорте, но подкупила атмосфера, о которой рассказали наши друзья, она и правда дух захватывает, так же, как сочинские пальмы. Я в первый день попробовала себя в игре "Пит-стоп" на стенде, где нужно быстро "переобуть" машину. Полный восторг, не думала, что это такой драйв", - поделилась впечатлениями Мария Герасименко. Супруги пришли на соревнования с трехлетним сыном Максимом, ему приглянулись художественные стенды, где можно порисовать прямо на стене.

Три дня подряд на главном автомобильном соревновании года в России проходили концерты, работали тематические площадки. Зрители могли сфотографироваться с реалистичным манекеном гонщика, попробовать себя в качестве водителя болида, проехав на тренажере, а также посоревноваться с такими же болельщиками в скорости обслуживания автомобиля. Для этого в Олимпийском парке установили условные точки пит-стопа.