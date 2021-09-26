Пит-стоп для болельщиков и тропический ливень. Что происходило за кулисами "Формулы-1"

СОЧИ, 26 сентября. /ТАСС/. Основной гонкой завершился на "Автодроме-Сочи" ВТБ Гран-при России - этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Победителем стал британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. В течение трех дней за пределами главной трибуны проходили концерты и мероприятия для болельщиков, всего более 150 точек торговли, общепита и развлечений были развернуты на площадке Олимпийского парка.
Сочинский автодром принимал российский этап гонок "Формулы-1" в восьмой раз. Гонки проходили с 23 по 26 сентября, ежедневно Олимпийский парк посещали более 20 тыс. зрителей. Большинство из них приехали в Сочи из других регионов.
Никита Солопин из Красноярска приехал на "Формулу-1" на своем автомобиле. Чтобы лично увидеть "королевские гонки", он провел за рулем четыре дня. "Для меня эти гонки уже фантастические, потому что я впервые решился на такую долгую дорогу. Мне показалось, что это добавит ощущений от "Формулы", автомобили здесь, на автомобиле я, символично", - рассказал ТАСС болельщик.
Семья Герасименко из Ставрополя на "Формуле-1" оказалась спонтанно - они приехали в отпуск в Сочи еще месяц назад, и друзья пригласили их на Гран-при России. "Я не сильно разбираюсь в автоспорте, но подкупила атмосфера, о которой рассказали наши друзья, она и правда дух захватывает, так же, как сочинские пальмы. Я в первый день попробовала себя в игре "Пит-стоп" на стенде, где нужно быстро "переобуть" машину. Полный восторг, не думала, что это такой драйв", - поделилась впечатлениями Мария Герасименко. Супруги пришли на соревнования с трехлетним сыном Максимом, ему приглянулись художественные стенды, где можно порисовать прямо на стене.
Три дня подряд на главном автомобильном соревновании года в России проходили концерты, работали тематические площадки. Зрители могли сфотографироваться с реалистичным манекеном гонщика, попробовать себя в качестве водителя болида, проехав на тренажере, а также посоревноваться с такими же болельщиками в скорости обслуживания автомобиля. Для этого в Олимпийском парке установили условные точки пит-стопа.
Хедлайнером концертной программы стала группа "Би-2" в сопровождении симфонического оркестра. Также выступили группа "Звери" и Иван Дорн - он завершил программу соревнований. В автомобильном музее Ника Панули развернули художественную выставку, где российские художники представили 20 работ, посвященных российскому автоспорту. Главным экспонатом стала картина сочинского художника Сергея Стеценко, написанная на холсте из карбона.
Погода и последствия
Днем ранее, в субботу, на Сочи обрушились тропические ливни, дожди шли на протяжении почти всего дня. Из-за этого была скорректирована развлекательная программа, а также отменена одна из трех гонок "Формулы-2". Дорога вокруг трассы оказалась подтоплена, а это противоречит медицинскому регламенту, который обязывает автомобиль скорой помощи доставить при необходимости человека в больницу не более чем за 30 минут.
В заключительный день этапа погода вызывала опасения, но не подвела, признался губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. На улице было пасмурно, но небольшой дождь начался уже после завершения главного заезда.
О безопасности
За безопасностью на месте проведения гонок следили почти 1 тыс. человек. Это сотрудники администрации, работники коммунальных и ресурсоснабжающих организаций, правоохранители, медики. Межведомственное взаимодействие организовали в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности.
- Кондратьев: погода на Гран-при России "Формулы-1" вызывала тревогу, но не подвела
- Чернышенко: Норрис и Хэмилтон показали зрелищную борьбу на Гран-при "Формулы-1" в Сочи
- Костин: Гран-при России "Формулы-1" под Петербургом может проводиться в июне
- Костин рассказал об эксплуатации "Сочи-Автодрома" после переезда этапа "Формулы-1"
"Особое внимание было уделено вопросам обеспечения безопасности гостей и участников международного мероприятия. Задействованные в перевозках сотрудники железнодорожного и автомобильного транспорта, включая такси, прошли дополнительную проверку и инструктаж. Было организовано усиленное несение службы сотрудниками ФСБ, МВД России, Росгвардии. Вместе с представителями правоохранительных органов территорию вокруг места проведения "Формулы-1" патрулировали представители казачества и добровольных народных дружин", - рассказал ТАСС мэр Сочи Алексей Копайгородский.
Также на этапе работали более 500 волонтеров. Они не только помогали гостям ориентироваться на автодроме и в парке, но и напоминали зрителям о необходимости носить маски.
"Много ответственных, почти все в масках. Понятно, что у кого-то она только рот прикрывает или на подбородке, но когда говоришь, нормально, по-доброму, что нужно [маску] правильно носить, слушаются. У меня все без конфликтов", - рассказала ТАСС волонтер Галина. Она поделилась, что атмосфера на Гран-при России праздничная, поэтому болельщики настроены доброжелательно.
В 2022 году Сочи примет российский этап "Формулы-1" в последний раз, после этого он будет проводиться в Ленинградской области на автодроме "Игора драйв". Как рассказал ТАСС глава ВТБ Андрей Костин, "Сочи-автодром" после переезда Гран-при России может быть модифицирован, а в городе продолжат развивать автоспорт, в том числе для молодежи. ВТБ является учредителем АНО "Росгонки", организатора Гран-при России "Формулы-1".