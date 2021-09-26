Ермакович: футбольный клуб "Краснодар" посвятил победу над "Сочи" Галицкому

ТАСС, 26 сентября. Футбольный клуб "Краснодар" посвятил победу над "Сочи" в матче девятого тура чемпионата России владельцу клуба Сергею Галицкому. Об этом рассказал старший тренер команды Александр Ермакович, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс" .

В воскресенье "Краснодар" одержал победу над "Сочи" со счетом 3:0, при этом из-за двух удалений краснодарцы доигрывали матч вдевятером. На матче присутствовал владелец "Краснодара" Сергей Галицкий. В пятницу он в передаче "Коммент.Шоу" на одноименном YouTube-канале рассказал о своей болезни, из-за которой не может посещать все домашние матчи команды и общаться с футбольным клубом в необходимом объеме.

"Мне кажется, самоотверженность футболистов и трибуны, которые придавали команде сил, стали причиной удачного выступления в меньшинстве. Также все смотрели интервью и наверняка хотели порадовать Сергея Николаевича [Галицкого]. Ему эта победа также посвящена, она нужна как свежий воздух в непростое время", - сказал Ермакович.

Галицкий основал "Краснодар" в 2008 году, клуб является трехкратным бронзовым призером чемпионатов России и финалистом кубка страны.

"Краснодар" благодаря победе поднялся на четвертое место турнирной таблицы Тинькофф - Российской премьер-лиги, команда набрала 16 очков. В следующем туре "Краснодар" в гостях встретится с московским ЦСКА 2 октября.