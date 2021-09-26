Скорович: сборная Аргентины в 1/4 финала чемпионата мира была сильнее духом, чем россияне

ТАСС, 26 сентября. Сборная России по мини-футболу была близка к победе над командой Аргентины в четвертьфинале чемпионата мира, однако аргентинские футболисты оказались сильнее духом. Об этом заявил старший тренер сборной России Сергей Скорович, комментарий которого приводит пресс-служба Ассоциации мини-футбола России.

В воскресенье россияне уступили аргентинской сборной в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Литве. Основное и дополнительное время завершились вничью со счетом 1:1, в серии послематчевых пенальти аргентинцы одержали победу - 5:4. В полуфинале 29 сентября аргентинцы сыграют с командой Бразилии, которая в воскресенье оказалась сильнее сборной Марокко (1:0). В других матчах 1/4 финала сборная Испании встретится с португальцами, иранцы - с казахстанцами, встречи пройдут 27 сентября.

"Всем все понятно, мы проиграли и едем домой, чемпионат мира для нас закончился, итоги его неудачные. Команда работала до конца, до последних секунд, парни сражались изо всех сил в надежде победить, были близки к этому, но не сложилось. Значит соперник был в чем-то сильнее, например, духом, которого нам и не хватило в некоторых эпизодах. Обидно проигрывать такие матчи, когда имеешь преимущество в концовке и упускаешь его", - сказал Скорович.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира, на турнире 2016 года команда в финале обыграла россиян. Лидером по количеству титулов являются бразильцы, которые выиграли первые три чемпионата мира (1989, 1992, 1996), а также побеждали в 2008 и 2012 годах. Сборная России также становилась бронзовым призером турнира 1996 года.

Чемпионат мира в Литве должен был состояться с 12 сентября по 4 октября 2020 года, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на год. Текущий турнир завершится 3 октября.