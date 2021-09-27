Ротенберг: ФХР подумает о том, чтобы сделать фильм о победе сборной России на Олимпиаде

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) рассмотрит идею о том, чтобы сделать фильм о победе сборной России на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Об этом журналистам рассказал первый вице-президент ФХР, руководитель штаба сборной России Роман Ротенберг.

"Мы когда-то подумаем раскрыть все секреты, как это все происходило. Может быть, надо поговорить со сценаристами и сделать даже фильм. Когда мы поехали в Южную Корею, то смотрели фильм "Движение вверх" все вместе и многое использовали в роликах на Олимпиаду оттуда", - сказал Ротенберг.

"Если сравнивать обе победы, то много похожего, поскольку мы были близки к тому, чтобы не выиграть. А в истории остается только победа. Надо поговорить с Олегом Валерьевичем (Знарком, главным тренером олимпийской команды в Пхёнчхане - прим. ТАСС), обсудим это", - добавил Ротенберг.

Российские хоккеисты в финале Олимпиады в овертайме обыграли сборную Германии со счетом 4:3. Россияне перевели встречу в овертайм за 56 секунд до финальной сирены, когда находились в численном меньшинстве и сняли вратаря для уравнивания составов.