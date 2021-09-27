Тардиф: участие сборной Китая по хоккею на домашней Олимпиаде остается под вопросом

ТАСС, 27 сентября. Международная федерация хоккея (IIHF) сомневается в целесообразности участия мужской сборной Китая на домашней Олимпиаде 2022 года. Об этом агентству AFP заявил новый президент IIHF Люк Тардиф.
Сборная Китая автоматически квалифицировалась на Олимпиаду 2022 года как принимающая страна, команда занимает 32-е место в мировом рейтинге, но с 2019 года не проводила ни одного матча. Китайцы попали в группу А вместе с командами Германии, Канады и США.
"Этот вопрос [участия сборной Китая в Олимпиаде] действительно возникает, - сказал Тардиф. - Решение будет принято позже. Наблюдать за тем, как команда проигрывает со счетом 0:15, никому не стоит - ни Китаю, ни хоккею с шайбой. Решение будет принято к концу октября".
Президент IIHF сообщил, что в случае снятия сборной Китая с олимпийского турнира ее место займет команда Норвегии, которая занимает наивысшую позицию в мировом рейтинге (11-е место) среди команд, не прошедших квалификацию на Игры.
Сборная России выступит в группе В, где сыграет с командами Дании, Чехии и Швейцарии.