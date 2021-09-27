Тардиф: участие сборной Китая по хоккею на домашней Олимпиаде остается под вопросом

ТАСС, 27 сентября. Международная федерация хоккея (IIHF) сомневается в целесообразности участия мужской сборной Китая на домашней Олимпиаде 2022 года. Об этом агентству AFP заявил новый президент IIHF Люк Тардиф.

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Сборная Китая автоматически квалифицировалась на Олимпиаду 2022 года как принимающая страна, команда занимает 32-е место в мировом рейтинге, но с 2019 года не проводила ни одного матча. Китайцы попали в группу А вместе с командами Германии, Канады и США.

"Этот вопрос [участия сборной Китая в Олимпиаде] действительно возникает, - сказал Тардиф. - Решение будет принято позже. Наблюдать за тем, как команда проигрывает со счетом 0:15, никому не стоит - ни Китаю, ни хоккею с шайбой. Решение будет принято к концу октября".

Президент IIHF сообщил, что в случае снятия сборной Китая с олимпийского турнира ее место займет команда Норвегии, которая занимает наивысшую позицию в мировом рейтинге (11-е место) среди команд, не прошедших квалификацию на Игры.

Сборная России выступит в группе В, где сыграет с командами Дании, Чехии и Швейцарии.