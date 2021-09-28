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Российский боец Ян продолжает готовиться к турниру UFC 267

25 сентября стало известно об отмене боя за чемпионский пояс UFC в легчайшем весе между Яном и американцем Алджамейном Стерлингом
Петр Ян Александр Щербак/ТАСС
Описание
Петр Ян
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российский боец Петр Ян продолжает подготовку и ждет назначения нового соперника на бой в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.

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25 сентября стало известно об отмене боя за чемпионский пояс UFC в легчайшем весе между Яном и американцем Алджамейном Стерлингом. Поединок должен был пройти 30 октября.

"Петр продолжает подготовку. Ждем нового соперника за титул временного чемпиона", - сказал собеседник агентства.

Яну 28 лет, на его счету 15 побед и два поражения в смешанных единоборствах.

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