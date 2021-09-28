Фетисов надеется, что решение о выборе Жамнова тренером хоккейной сборной окончательное

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов надеется, что рекомендация экспертного совета Федерации хоккея России о назначении Алексея Жамнова главным тренером сборной России на предстоящие Олимпийские игры в Пекине, станет окончательным решением, так как необходимо начинать подготовку к турниру. Такое мнение он высказал ТАСС.

Во вторник стало известно, что экспертный совет ФХР рекомендовал назначить главным тренером национальной команды Алексея Жамнова. Ранее президент ФХР Владислав Третьяк сообщил журналистам, что сборную возглавит Олег Знарок. С июня 2020 года главным тренером национальной команды являлся Валерий Брагин.

"Надеюсь, это последний вариант, окончательное решение, потому что нужно готовиться, это ведь не просто поездка - серьезное мероприятие, - сказал Фетисов. - Хочу пожелать Алексею удачи. Я знаком с ним очень давно, тренировал его в свое время, когда он в 2002 году играл на Олимпиаде. Я знаю, как он переживает, постоянно анализирует все, что происходит в нашем хоккее, надеюсь, что его опыт как хоккеиста и человека, который находится в системе нашего хоккея очень давно, поможет ему".

"Решение принято, надеюсь, что штаб, который соберется, ему поможет. Скажу так, что опыт - вещь такая, хотя на лавке он уже стоял и на чемпионатах мира, и на других крупных турнирах, но Олимпиада - турнир своеобразный, требующий прежде всего понимания специфики НХЛ (Национальной хоккейной лиги) и создания атмосферы, на это будет всего два-три дня. Также главное, игру поставить и правильно использовать игроков, а этого опыта у него достаточно. Он фартовый и, надеюсь, что это тоже в какой-то степени может помочь, так что будем надеяться на него", - добавил собеседник ТАСС.

Жамнову 50 лет, с 2006 по 2012 год он был генеральным менеджером чеховского "Витязя", затем на аналогичной должности работал в мытищинском "Атланте". После расформирования клуба стал первым вице-президентом и генеральным менеджером московского "Спартака". В 2018 году исполнял обязанности главного тренера красно-белых. Жамнов в качестве ассистента Знарка работал в тренерском штабе сборной России на Олимпиаде 2018 года, где команда завоевала золотые медали. Он также является главой скаутской службы ФХР.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.