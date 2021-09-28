Кандидатура Жамнова на пост тренера сборной России по хоккею была выбрана единогласно

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Кандидатура Алексея Жамнова на пост главного тренера сборной России была выбрана на заседании экспертного совета Федерации хоккея России (ФХР) единогласно, несмотря на то, что рассматривалось еще несколько специалистов. Об этом ТАСС сообщил двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира Борис Михайлов, входивший в состав совета.

Во вторник стало известно, что экспертный совет ФХР рекомендовал назначить главным тренером национальной команды Жамнова. Ранее президент ФХР Владислав Третьяк сообщил журналистам, что сборную возглавит Олег Знарок. С июня 2020 года главным тренером национальной команды являлся Валерий Брагин.

"У нас было несколько кандидатур, каждую мы обсуждали, но в итоге все сошлись на том, что самый лучший вариант - это Жамнов. У него много преимуществ, но в детали не хочу вдаваться. Кандидатура была выбрана единогласно. Олег Знарок был в списке, но его кандидатура не прошла обсуждения", - сказал Михайлов.

"У Жамнова есть огромный опыт игры в Национальной хоккейной лиге, он был капитаном команды НХЛ, он знает всю жизнь игроков изнутри - это очень большой плюс. Последние семь лет он работает в Континентальной хоккейной лиге, а это ведущая лига в Европе. У него есть опыт работы и тренером, и менеджером, и функционером. В этом плане есть только один маленький минус - он нигде не был главным [тренером], но, чтобы стать главным, он должен пройти через это, у него еще есть время, поэтому я не вижу здесь никаких проблем". - добавил собеседник ТАСС.

Жамнову 50 лет, с 2006 по 2012 год он был генеральным менеджером чеховского "Витязя", затем на аналогичной должности работал в мытищинском "Атланте". После расформирования клуба стал первым вице-президентом и генеральным менеджером московского "Спартака". В 2018 году исполнял обязанности главного тренера красно-белых. Жамнов в качестве ассистента Знарка работал в тренерском штабе сборной России на Олимпиаде 2018 года, где команда завоевала золотые медали. Он также является главой скаутской службы ФХР.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.