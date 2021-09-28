Боец Ян объяснил подготовку в России отсутствием у членов его команды американских виз

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян объяснил проведение подготовки в России отсутствием у нескольких членов его команды американских виз. Об этом Ян рассказал ТАСС.

Ян в России готовится к следующему поединку. Его соперником 30 октября должен был стать американец Алджамейн Стерлинг, но бой был отменен из-за проблем со здоровьем у американского спортсмена. Сейчас идут переговоры с новым соперником.

"Подготовка проходит в России, бой планировался в Абу-Даби, - сказал Ян. - Был смысл лететь только в Америку и с командой три-четыре человека. Американских виз у многих ребят, кто тренируется со мной, нет. Поэтому решил организовать сбор дома".

"Пригласили тренеров и спарринг-партнеров", - добавил боец.

7 марта Ян проиграл Стерлингу в результате дисквалификации и лишился титула чемпиона UFC в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг). В четвертом раунде россиянин нанес сопернику удар коленом в голову в партере, что является запрещенным приемом. Яну 28 лет, на его счету 15 побед и два поражения в смешанных единоборствах.