Мозякин еще не принял решения по поводу работы в тренерском штабе "Металлурга"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Бывший нападающий сборной России и клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" (Магнитогорск) Сергей Мозякин все еще размышляет над предложением войти в тренерский штаб клуба. Об этом ТАСС сообщил агент, представляющий интересы Мозякина, Сергей Паремузов.

Контракт 40-летнего Мозякина с "Металлургом" истек 30 апреля 2021 года. 5 июля Паремузов заявил ТАСС о том, что его клиент принял решение о завершении карьеры. 13 сентября вице-президент "Металлурга" Сергей Ласьков сообщил, что руководство клуба находится на связи с Мозякиным по поводу его вхождения в тренерский штаб клуба.

"Сергей все еще размышляет", - сказал Паремузов.

Также агент Мозякина ответил на вопрос, планируется ли проведение прощального матча. "Пока ничего не ясно", - сказал он.

Мозякин выступал за "Металлург" с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Является лучшим бомбардиром в истории КХЛ (928) и обладателем многих рекордов российского хоккея. В составе сборной России становился победителем Олимпийских игр (2018) и дважды - чемпионатов мира (2008, 2009). Также Мозякин является двукратным серебряным (2010, 2015) и бронзовым (2016, 2017) призером мировых первенств.

В сезоне-2020/21 на его счету 49 матчей, в которых он набрал 31 (14 шайб + 17 передач) очко.