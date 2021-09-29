Доменикали: последний Гран-при России "Формулы-1" в Сочи станет по-настоящему уникальным

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в следующем сезоне станет по-настоящему уникальным и невероятно интересным с точки зрения всей организации. Такое мнение высказал президент "Формулы-1" Стефано Доменикали, комментарий которого приводит пресс-служба Российской автомобильной федерации.

В следующем сезоне ВТБ Гран-при России в последний раз пройдет в Сочи. С 2023 года российский этап будет проводиться на трассе "Игора драйв" в Ленинградской области.

"Мы счастливы, что имеем возможность приезжать в Россию, и благодарим всех наших друзей из Сочи и всей страны: для "Формулы-1" очень важно проводить в России этап, - сказал Доменикали. - Мы видим, что "Формула-1" становится все популярнее, и мы хотим больше инвестировать в ее развитие".

"В следующем году мы проведем еще один Гран-при в Сочи, а затем переедем в Санкт-Петербург, - продолжил глава "Формулы-1". - Но я уже сейчас могу пообещать, что следующий Гран-при здесь станет по-настоящему уникальным и невероятно интересным с точки зрения всей организации. Ну а после этого начнется следующий этап: организация переезда в Санкт-Петербург. Так что сейчас мы занимаемся подготовкой к предстоящим событиям, так как Россия для нас очень и очень важная географическая единица".

Гран-при России проводится с 2014 года. Контракт на проведение этапа рассчитан до 2025 года.