Нападающий "Ак Барса" Кателевский заявлен вратарем на матч КХЛ против "Йокерита"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Нападающий казанского хоккейного клуба "Ак Барс" Дмитрий Кателевский вошел в заявку команды на гостевой матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против хельсинкского "Йокерита" в качестве вратаря. Об этом сообщает пресс-служба "Ак Барса".

Один из хоккеистов "Ак Барса" заразился коронавирусом перед матчем КХЛ в Финляндии

Ранее стало известно, что несколько игроков казанцев не допущены на матч финскими властями, а один из хоккеистов команды заразился коронавирусом, в связи с чем решением главного санитарного врача города Хельсинки до игры допущены только вакцинированные игроки "Ак Барса" либо имеющие устойчивый иммунитет.

Кателевскому 18 лет, всего на его счету три матча в КХЛ. "Ак Барс" после 11 сыгранных матчей занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 15 очков. "Йокерит" на Западе с 18 очками в 11 встречах идет вторым.

Матч "Йокерит" - "Ак Барс" пройдет в среду, начало - в 18:30 мск.