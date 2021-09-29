Смолов: лигочемпионский опыт дает "Локомотиву" надежду на хороший исход матча с "Лацио"

ТАСС, 29 сентября. Опыт игры в Лиге чемпионов позволяет московскому "Локомотиву" надеяться на то, что в матче второго тура группового этапа Лиги Европы против римского "Лацио" удастся показать результат не хуже, чем в первом туре. Такое мнение журналистам высказал нападающий железнодорожников Федор Смолов.

В прошлом матче Лиги Европы "Локомотив" со счетом 1:1 сыграл вничью с французским "Марселем".

"Мы рады тому, что нам удалось не проиграть в первой игре, хоть заканчивали игру в меньшинстве и с пенальти. Этот результат говорит о том, что мы можем биться на равных. Плюс мы три года подряд играли в Лиге чемпионов, этот опыт дает нам надежду на то, что мы сможем и дальше показывать такой же результат, как и в прошлом матче. Знаем, что "Лацио" сильный соперник, там играют хорошие игроки. Лично для меня этот матч - это возможность посмотреть на уровень нашей команды, каждого из нас", - сказал Смолов.

"Локомотив" выступает в группе E вместе с "Лацио", "Марселем" и турецким "Галатасараем". "Я полностью согласен, что у нас группа уровня Лиги чемпионов. Но наша задача ясна - попасть в весеннюю часть еврокубков, будем делать для этого все от нас зависящее. Фаворитов на данном этапе рано еще называть, у нас сложная группа: сейчас мы победим в ней и будем фаворитами", - добавил футболист.

Матч между "Локомотивом" и "Лацио" пройдет 30 сентября в Риме, начало - в 22:00 мск.