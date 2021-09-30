Результат штангистки Костовой на чемпионате Европы аннулирован. Золото перейдет к Ольге Тё

ТАСС, 30 сентября. Результат азербайджанской тяжелоатлетки Боянки Костовой, показанный на чемпионате Европы 2021 года в Москве, аннулирован. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Чемпионка мира по тяжелой атлетике Костова дисквалифицирована до 2029 года

Костова на прошедшем в Москве чемпионате Европы стала победительницей в весовой категории до 59 кг. В среду Международная федерация тяжелой атлетики дисквалифицировала спортсменку до 2029 года за нарушение антидопинговых правил.

На европейском первенстве в Москве второе место заняла россиянка Ольга Тё. Согласно правилам вакантная золотая награда должна достаться спортсмену, ставшему вторым. Данное решение должно быть утверждено Европейской федерацией тяжелой атлетики.

Костовой 28 лет, она является чемпионкой мира 2015 года и трехкратной чемпионкой Европы (2012, 2015, 2016). Она была дисквалифицирована за использование запрещенных веществ на период с июня 2016-го по июнь 2018 года и пропустила Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, а ее результат на Олимпиаде в Лондоне был аннулирован.