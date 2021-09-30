РФС оштрафовал "Спартак" на 60 тыс. рублей за скандирования фанатов на игре с "Уфой"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский "Спартак" на 60 тыс. рублей за скандирования болельщиков на матче девятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Уфы". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"Спартак" впервые с 2019 года победил "Уфу" в матче чемпионата России по футболу

В субботу "Спартак" на своем поле обыграл "Уфу" со счетом 2:0.

"Спартак" оштрафован на 60 тыс. рублей за скандирования, также было вынесено предупреждение клубу. Что касается матча "Нижний Новгород" - ЦСКА, то болельщики обоих клубов не соблюдали социальную дистанцию, за нарушение санитарного регламента клубы оштрафованы на 20 тыс. На матче "Зенит" - "Крылья Советов" за нарушение санитарного регламента "Зенит" оштрафован на 25 тыс. рублей, "Крылья Советов" - на 35 тыс. рублей", - сказал Григорьянц.

"Нарушение санитарного регламента на матче "Ростов" - "Ахмат". "Ростов" за нарушение санитарного регламента оштрафован на 10 тыс. рублей, также за скандирования болельщиками нецензурной лексики [клуб] оштрафован на 10 тыс. рублей", - добавил Григорьянц.

"Спартак" с 13 очками после девяти игр занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые 3 октября сыграют на выезде с грозненским "Ахматом".

"Краснодар" оштрафован за неподобающее поведение

Также КДК РФС наложил штраф в размере 100 тыс. рублей на "Краснодар" за неподобающее поведение игроков в матче с "Сочи". В воскресенье "Краснодар" дома обыграл "Сочи" со счетом 3:0, краснодарская команда доигрывала встречу вдевятером. На 39-й минуте после использования системы видеоассистента рефери (VAR) главный арбитр матча Игорь Панин показал красную карточку защитнику краснодарцев Урошу Спаичу, на 75-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник Александр Черников.

"Крылья Советов" оштрафованы на 100 тыс. рублей за неподобающее поведение команды, шесть игроков получили желтые карточки в матче с "Зенитом". "Рубин" оштрафован на 100 тыс. рублей за такое же нарушение в матче с "Динамо". У "Краснодара" были удалены два игрока, клуб оштрафован на 100 тыс. рублей", - сказал Григорьянц.