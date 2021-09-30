Саммельвуо: чемпионат мира породит бум популярности волейбола в России

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Мужской чемпионат мира 2022 года приведет к буму популярности волейбола в России. Такое мнение журналистам высказал главный тренер российской национальной команды Туомас Саммельвуо после жеребьевки первого группового раунда турнира.

Жеребьевка прошла в четверг в Москве. Российская команда откроет турнир матчем со сборной Туниса 26 августа. После она сыграет с командами Сербии и Пуэрто-Рико.

"Надо очень хорошо проанализировать это лето, все турниры, сделать выводы. Предстоящий чемпионат России будет очень важным для всех игроков и тренеров. После нужно думать, как выступать следующим летом", - сказал Саммельвуо.

"Уже сейчас чувствуется, что чемпионат мира фактически начался. Турнир повысит популярность волейбола в России, после чемпионата мира дети будут приходить к родителям и говорить, что хотят начать играть в него. Это очень важно, я уже сейчас чувствую, какой это будет праздник", - добавил он.

Саммельвуо назвал сербов самым опасным соперником по первому групповому этапу, однако отметил, что проходных игр на турнире не будет. "Все умеют играть в волейбол", - заметил он.

Формат турнира

Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года, турнир примут десять российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск и Кемерово. На первом этапе команды разбиты на шесть групп по четыре сборные, из которых после кругового турнира дальше пройдут по три сильнейших. На втором этапе 16 команд разделят на четыре квартета, встречи пройдут с 2 по 4 сентября в Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле и Казани.

В следующий раунд выйдут победители групп и две лучшие команды, ставшие вторыми. "Финал шести" чемпионата мира с 7 по 11 сентября примет Москва - команды разобьют на две тройки, по итогам этих матчей определятся полуфиналисты турнира.