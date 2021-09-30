Американцев отправили в Сибирь. Прошла жеребьевка чемпионата мира по волейболу в России

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Мужской чемпионат мира по волейболу в России все ближе - в четверг в Москве прошла жеребьевка первого группового раунда турнира. 24 его участника узнали, с кем и где им предстоит сыграть через десять месяцев.

Жеребьевка прошла во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в присутствии мирового волейбольного бомонда. Бодрый ход церемонии обеспечивали ведущие - российский актер театра и кино Юрий Колокольников и американская волейболистка Нориша Кэмпбелл.

Торжество прошло под девизом It's electrifying, что является отсылкой к одноименной кампании Международной федерации волейбола (FIVB), цель которой донести мысль о том, что волейбол - самая командная игра, которая заряжает эмоциями.

Волейбольную энергию организаторы жеребьевки передали через танец, который специально к мероприятию подготовил хореограф Дмитрий Масленников. "Получилось использовать саму суть спорта, волейбола в том числе, - рассказал он. - Это история спортсмена, рассказанная в шести минутах. В начале герой - это дворовый парень, играющий в мяч сам с собой. А в финале он мастер, наставник, который передает свои знания юному поколению, которое тоже хочет достичь высот".

Разумеется, не обошлось без участия в торжестве звезд волейбола. Олимпийский чемпион Сергей Тетюхин представил главный приз турнира, а в распределении команд поучаствовали чемпионки мира Любовь Соколова, Екатерина Гамова и олимпийские чемпионы Тарас Хтей и Владимир Грбич. "Очень приятно оказаться в великолепной Москве, где мы определим, в какие группы попадут сильнейшие команды планеты, - сказал перед процедурой глава FIVB Ари Граса. - Уже меньше чем через год мы покажем вам красоту нашего спорта. Сегодня все пронизано страстью к волейболу, все им были заряжены. Если уже сейчас, за год до события, под нашими ногами дрожит земля, представьте, какая атмосфера нас ждет на чемпионате мира".

"Это, безусловно, важное событие в жизни городов-организаторов, которое позволит увеличить популярность городов среди профессионалов и любителей, - заметил президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко. - Турнир станет одним из лучших и успешных в истории. Мы к нему готовимся всей страной".

Кто куда

24 команды были распределены по шести группам. Первыми соперниками сборной России на домашнем турнире станут команды Пуэрто-Рико, Туниса и Сербии. В группе В сыграют команды Бразилии, Японии, Кубы, Катара, в группе С - Польши, США, Мексики, Болгарии, в группе D - Франции, Словении, Германии, Камеруна, в группе Е - Италии, Канады, Турции, Китая, в группе F - Аргентины, Ирана, Нидерландов, Египта.