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Чемпионат мира по волейболу в России

Американцев отправили в Сибирь. Прошла жеребьевка чемпионата мира по волейболу в России

Сборная России проведет матчи первого группового раунда в Петербурге и Москве, команда США - в Новосибирске
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Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Екатерина Гамова
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Любовь Соколова
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Президент Международной федерации волейбола Ари Граса
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Мужской чемпионат мира по волейболу в России все ближе - в четверг в Москве прошла жеребьевка первого группового раунда турнира. 24 его участника узнали, с кем и где им предстоит сыграть через десять месяцев.

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Жеребьевка прошла во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в присутствии мирового волейбольного бомонда. Бодрый ход церемонии обеспечивали ведущие - российский актер театра и кино Юрий Колокольников и американская волейболистка Нориша Кэмпбелл.

Торжество прошло под девизом It's electrifying, что является отсылкой к одноименной кампании Международной федерации волейбола (FIVB), цель которой донести мысль о том, что волейбол - самая командная игра, которая заряжает эмоциями.

Волейбольную энергию организаторы жеребьевки передали через танец, который специально к мероприятию подготовил хореограф Дмитрий Масленников. "Получилось использовать саму суть спорта, волейбола в том числе, - рассказал он. - Это история спортсмена, рассказанная в шести минутах. В начале герой - это дворовый парень, играющий в мяч сам с собой. А в финале он мастер, наставник, который передает свои знания юному поколению, которое тоже хочет достичь высот".

Разумеется, не обошлось без участия в торжестве звезд волейбола. Олимпийский чемпион Сергей Тетюхин представил главный приз турнира, а в распределении команд поучаствовали чемпионки мира Любовь Соколова, Екатерина Гамова и олимпийские чемпионы Тарас Хтей и Владимир Грбич. "Очень приятно оказаться в великолепной Москве, где мы определим, в какие группы попадут сильнейшие команды планеты, - сказал перед процедурой глава FIVB Ари Граса. - Уже меньше чем через год мы покажем вам красоту нашего спорта. Сегодня все пронизано страстью к волейболу, все им были заряжены. Если уже сейчас, за год до события, под нашими ногами дрожит земля, представьте, какая атмосфера нас ждет на чемпионате мира".

"Это, безусловно, важное событие в жизни городов-организаторов, которое позволит увеличить популярность городов среди профессионалов и любителей, - заметил президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко. - Турнир станет одним из лучших и успешных в истории. Мы к нему готовимся всей страной".

Кто куда

24 команды были распределены по шести группам. Первыми соперниками сборной России на домашнем турнире станут команды Пуэрто-Рико, Туниса и Сербии. В группе В сыграют команды Бразилии, Японии, Кубы, Катара, в группе С - Польши, США, Мексики, Болгарии, в группе D - Франции, Словении, Германии, Камеруна, в группе Е - Италии, Канады, Турции, Китая, в группе F - Аргентины, Ирана, Нидерландов, Египта.

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Кульминацией стало распределение групп по городам. Первый этап примут Москва, Красноярск, Екатеринбург, Новосибирск, Кемерово и Уфа. Россияне турнир начнут в Санкт-Петербурге, где сыграют с тунисцами, а следующие два матча проведут в Москве. Другим группам предстоят более увлекательные поездки. С легкой руки Хтея игры группы В состоятся в Кемерове, группы С - в Новосибирске, группы D - в Уфе, группы Е - в Екатеринбурге, группы F - в Красноярске. Иначе говоря, трехкратные олимпийские чемпионы бразильцы полетят в Кемерово, в то время как другие трехкратные олимпийские чемпионы, американцы, - в Новосибирск.

Главный тренер российской сборной Туомас Саммелвуо, которого прославила работа в Кемерове, убежден, что бразильцам город понравится. "Кемерово на 90 процентов волейбольный город, я очень рад, что там будет новый стадион и матчи чемпионата мира, - заметил он. - Невозможно, чтобы он им не понравился. Там все здорово".

Международная федерация убеждена, что здорово пройдет весь чемпионат мира. Во всяком случае, они рассчитывают, что турнир в России будет лучшим в истории.

Он пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года, матчи примут десять российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск и Кемерово. На втором этапе 16 команд разделят на четыре квартета, встречи пройдут с 2 по 4 сентября в Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле и Казани.

В следующий раунд выйдут победители групп и две лучшие команды, ставшие вторыми. "Финал шести" чемпионата мира с 7 по 11 сентября примет Москва - команды разобьют на две тройки, по итогам этих матчей определятся полуфиналисты турнира.

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