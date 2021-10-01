Триатлониста Турбаевского дисквалифицировали на четыре года за допинг

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Российский триатлонист Владимир Турбаевский дисквалифицирован на четыре года за употребление эритропоэтина. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза триатлона (World Triathlon).

Выступавшего на Играх в Токио триатлониста Игоря Полянского дисквалифицировали на три года

27 августа World Triathlon на основании решения антидопингового отдела Спортивного арбитражного суда (CAS) отстранил Турбаевского от выступлений на неопределенный срок. Все результаты спортсмена в период с 7 июня 2014 года по 31 декабря 2017 года и с 19 августа 2020 года по 6 января 2021 года были аннулированы.

Турбаевскому 38 лет, он является чемпионом мира 2007 года в эстафете, двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (2007, 2017 - эстафета).

В четверг за аналогичные нарушения на три года были дисквалифицированы участник Олимпийских игр в Токио российский триатлонист Игорь Полянский и Александр Брюханков.