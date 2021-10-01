Латыпов нацелен на попадание в тройку сильнейших общего зачета Кубка мира по биатлону

В прошлом сезоне Латыпов в общем зачете Кубка мира занял 18-е место, на заключительном этапе он впервые попал на призовое место в личных гонках - стал вторым в масс-старте. Также на его счету победа и три подиума в эстафетах, в том числе на чемпионате мира в Поклюке.

"Надо выступать более стабильно: буду стараться побеждать в гонках, настраивать себя на то, что все должно получиться, стараться выжимать максимум из каждого старта и приносить пользу сборной России - зарабатывать очки, - , - сказал Латыпов. - И поднимать свой результат: в прошлом сезоне я остановился на 18-м месте в тотале, в этом году планы самые высокие - буду максимально стараться, чтобы попасть в топ-5. Если получится в топ-3, то для меня это будет очень хорошим результатом, и это возможно, главное - верить, и тогда все получится".

Биатлонист считает, что ему по силам завоевать личную медаль на Олимпиаде в Пекине, которая пройдет в феврале. "Не буду говорить, что это нереально, все возможно. Тем более что уже были хорошие старты, в которых я мог действительно бороться за медали. При хорошей подготовке должно все получиться. Верю, что шансы есть", - заметил он.

Старт международному сезону будет дан в конце ноября.