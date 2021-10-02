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Футбол в России

ЦСКА и "Краснодар" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Братья Березуцкие в очном противостоянии победителя не выявили
Ильзат Ахметов (ЦСКА) и Юрий Газинский ("Краснодар") Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Ильзат Ахметов (ЦСКА) и Юрий Газинский ("Краснодар")
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 0:0 в матче десятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВЭБ-Арене" в Москве.

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"Краснодар" продлил беспроигрышную серию в чемпионате России до пяти матчей (три победы, две ничьих). ЦСКА не проигрывает на протяжении четырех туров.

В матче восьмого тура против грозненского "Ахмата" главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко получил красную карточку, а затем был дисквалифицирован на два матча за оскорбление официального лица встречи. В игре с ЦСКА командой руководил Александр Ермакович, он не произвел ни одной замены в матче при разрешенных пяти. Гончаренко был главным тренером ЦСКА с 2016 по 2021 год. Нынешним наставником армейцев является Алексей Березуцкий, его брат Василий работает помощником Гончаренко.

ЦСКА и "Краснодар" набрали по 17 очков. "Краснодар" занимает четвертое место в таблице из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Армейцы располагаются строчкой ниже.

В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом", "Краснодар" примет "Уфу". Обе встречи пройдут 17 октября.

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит972021-1023
2Динамо1061314-919
3Локомотив945012-617
4Краснодар1052317-917
5ЦСКА1052313-817
6Сочи950412-915
7Нижний Новгород1042412-1314
8Рубин1042413-1114
9Спартак941410-813
10Крылья Советов1041512-1313
11Ахмат940511-1512
12Арсенал1023512-199
13Уфа922511-168
14Химки101548-158
15Ростов913511-196
16Урал91354-136

 

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