ЦСКА и "Краснодар" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 0:0 в матче десятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВЭБ-Арене" в Москве.
"Краснодар" продлил беспроигрышную серию в чемпионате России до пяти матчей (три победы, две ничьих). ЦСКА не проигрывает на протяжении четырех туров.
В матче восьмого тура против грозненского "Ахмата" главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко получил красную карточку, а затем был дисквалифицирован на два матча за оскорбление официального лица встречи. В игре с ЦСКА командой руководил Александр Ермакович, он не произвел ни одной замены в матче при разрешенных пяти. Гончаренко был главным тренером ЦСКА с 2016 по 2021 год. Нынешним наставником армейцев является Алексей Березуцкий, его брат Василий работает помощником Гончаренко.
ЦСКА и "Краснодар" набрали по 17 очков. "Краснодар" занимает четвертое место в таблице из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Армейцы располагаются строчкой ниже.
В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом", "Краснодар" примет "Уфу". Обе встречи пройдут 17 октября.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|9
|7
|2
|0
|21-10
|23
|2
|Динамо
|10
|6
|1
|3
|14-9
|19
|3
|Локомотив
|9
|4
|5
|0
|12-6
|17
|4
|Краснодар
|10
|5
|2
|3
|17-9
|17
|5
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|13-8
|17
|6
|Сочи
|9
|5
|0
|4
|12-9
|15
|7
|Нижний Новгород
|10
|4
|2
|4
|12-13
|14
|8
|Рубин
|10
|4
|2
|4
|13-11
|14
|9
|Спартак
|9
|4
|1
|4
|10-8
|13
|10
|Крылья Советов
|10
|4
|1
|5
|12-13
|13
|11
|Ахмат
|9
|4
|0
|5
|11-15
|12
|12
|Арсенал
|10
|2
|3
|5
|12-19
|9
|13
|Уфа
|9
|2
|2
|5
|11-16
|8
|14
|Химки
|10
|1
|5
|4
|8-15
|8
|15
|Ростов
|9
|1
|3
|5
|11-19
|6
|16
|Урал
|9
|1
|3
|5
|4-13
|6