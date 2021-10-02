ЦСКА и "Краснодар" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 0:0 в матче десятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВЭБ-Арене" в Москве.

"Краснодар" продлил беспроигрышную серию в чемпионате России до пяти матчей (три победы, две ничьих). ЦСКА не проигрывает на протяжении четырех туров.

В матче восьмого тура против грозненского "Ахмата" главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко получил красную карточку, а затем был дисквалифицирован на два матча за оскорбление официального лица встречи. В игре с ЦСКА командой руководил Александр Ермакович, он не произвел ни одной замены в матче при разрешенных пяти. Гончаренко был главным тренером ЦСКА с 2016 по 2021 год. Нынешним наставником армейцев является Алексей Березуцкий, его брат Василий работает помощником Гончаренко.

ЦСКА и "Краснодар" набрали по 17 очков. "Краснодар" занимает четвертое место в таблице из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Армейцы располагаются строчкой ниже.

В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом", "Краснодар" примет "Уфу". Обе встречи пройдут 17 октября.