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Футбол в России

"Сочи" впервые обыграл "Зенит" в матче РПЛ

Петербургская команда играла в меньшинстве с 42-й минуты
Сердар Азмун ("Зенит") и Сослан Джанаев ("Сочи") Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Сердар Азмун ("Зенит") и Сослан Джанаев ("Сочи")
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. "Сочи" обыграл на выезде петербургский "Зенит" со счетом 2:1 в матче 10-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Газпром-Арена".

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У "Зенита" гол забил Артем Дзюба (45-я минута), в составе гостей отличились Матео Касьерра (67) и Сергей Терехов (71). На 42-й минуте красную карточку получил нападающий хозяев Сердар Азмун.

Команды провели пятый матч между собой, во всех предыдущих победа оставалась за петербуржцами.

"Зенит" лидирует в турнирной таблице, набрав 23 очка. Сочинцы с 18 очками располагаются на третьей строчке.

В следующем туре "Зенит" 16 октября сыграет в гостях с тульским "Арсеналом", "Сочи" в тот же день примет "Ростов".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит1072122-1223
2Динамо1061314-919
3Сочи1060414-1018
4Локомотив945012-617
5Краснодар1052317-917
6ЦСКА1052313-817
7Нижний Новгород1042412-1314
8Рубин1042413-1114
9Спартак941410-813
10Крылья Советов1041512-1313
11Ахмат940511-1512
12Урал102355-139
13Арсенал1023512-199
14Уфа1022611-178
15Химки101548-158
16Ростов913511-196

 

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Российский футболДзюба, Артем Сергеевич
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