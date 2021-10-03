"Сочи" впервые обыграл "Зенит" в матче РПЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. "Сочи" обыграл на выезде петербургский "Зенит" со счетом 2:1 в матче 10-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Газпром-Арена".

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У "Зенита" гол забил Артем Дзюба (45-я минута), в составе гостей отличились Матео Касьерра (67) и Сергей Терехов (71). На 42-й минуте красную карточку получил нападающий хозяев Сердар Азмун.

Команды провели пятый матч между собой, во всех предыдущих победа оставалась за петербуржцами.

"Зенит" лидирует в турнирной таблице, набрав 23 очка. Сочинцы с 18 очками располагаются на третьей строчке.

В следующем туре "Зенит" 16 октября сыграет в гостях с тульским "Арсеналом", "Сочи" в тот же день примет "Ростов".