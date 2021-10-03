"Сочи" впервые обыграл "Зенит" в матче РПЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. "Сочи" обыграл на выезде петербургский "Зенит" со счетом 2:1 в матче 10-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Газпром-Арена".
У "Зенита" гол забил Артем Дзюба (45-я минута), в составе гостей отличились Матео Касьерра (67) и Сергей Терехов (71). На 42-й минуте красную карточку получил нападающий хозяев Сердар Азмун.
Команды провели пятый матч между собой, во всех предыдущих победа оставалась за петербуржцами.
"Зенит" лидирует в турнирной таблице, набрав 23 очка. Сочинцы с 18 очками располагаются на третьей строчке.
В следующем туре "Зенит" 16 октября сыграет в гостях с тульским "Арсеналом", "Сочи" в тот же день примет "Ростов".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|10
|7
|2
|1
|22-12
|23
|2
|Динамо
|10
|6
|1
|3
|14-9
|19
|3
|Сочи
|10
|6
|0
|4
|14-10
|18
|4
|Локомотив
|9
|4
|5
|0
|12-6
|17
|5
|Краснодар
|10
|5
|2
|3
|17-9
|17
|6
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|13-8
|17
|7
|Нижний Новгород
|10
|4
|2
|4
|12-13
|14
|8
|Рубин
|10
|4
|2
|4
|13-11
|14
|9
|Спартак
|9
|4
|1
|4
|10-8
|13
|10
|Крылья Советов
|10
|4
|1
|5
|12-13
|13
|11
|Ахмат
|9
|4
|0
|5
|11-15
|12
|12
|Урал
|10
|2
|3
|5
|5-13
|9
|13
|Арсенал
|10
|2
|3
|5
|12-19
|9
|14
|Уфа
|10
|2
|2
|6
|11-17
|8
|15
|Химки
|10
|1
|5
|4
|8-15
|8
|16
|Ростов
|9
|1
|3
|5
|11-19
|6