Арбитра Казарцева отстранили от работы после матча ЦСКА - "Краснодар"

Казарцев должен был работать видеоассистентом рефери (VAR) на матче 10-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги между грозненским "Ахматом" и московским "Спартаком", но был заменен на Сергея Карасева. В субботу Казарцев в качестве арбитра VAR работал на матче ЦСКА - "Краснодар" (0:0). В компенсированное ко второму тайму время главный арбитр Владимир Москалев, проконсультировавшись с видеоассистентами, принял решение не назначать пенальти за игру рукой в штрафной площади защитника армейцев Игоря Дивеева.

"Замена была инициирована департаментом судейства по итогам встречи ЦСКА и "Краснодара". Решения арбитра в этом матче, вызвавшие общественный резонанс, будут изучены на ближайшем заседании экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС). До его проведения было решено не включать Казарцева в состав бригад, обслуживающих матчи", - говорится в заявлении РФС.

Матч "Ахмат" - "Спартак" пройдет в воскресенье, начало - 19:00 мск.