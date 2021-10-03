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КХЛ

Второй тест на коронавирус тренера "Металлурга" Воробьева дал отрицательный результат

Воробьев не смог руководить командой в матче с "Динамо" в Москве, поскольку был изолирован из-за положительного теста
Главный тренер "Металлурга" Илья Воробьев Егор Алеев/ТАСС
Описание
Главный тренер "Металлурга" Илья Воробьев
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Второй тест главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" Ильи Воробьева показал отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщил вице-президент магнитогорцев Сергей Ласьков.

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Воробьев не смог руководить командой в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Динамо" в Москве, поскольку был изолирован из-за положительного теста на коронавирус. Встреча завершилась в пользу "Металлурга" со счетом 4:2.

"Второй тест Воробьева оказался отрицательным", - сказал Ласьков.

В пресс-службе "Металлурга" сообщили ТАСС, что главный тренер сдаст еще один тест. В том случае, если он будет отрицательным, ожидается, что Воробьев сможет возглавить команду в гостевом матче 5 октября со "Спартаком".

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