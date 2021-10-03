Второй тест на коронавирус тренера "Металлурга" Воробьева дал отрицательный результат

Воробьев не смог руководить командой в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Динамо" в Москве, поскольку был изолирован из-за положительного теста на коронавирус. Встреча завершилась в пользу "Металлурга" со счетом 4:2.

"Второй тест Воробьева оказался отрицательным", - сказал Ласьков.

В пресс-службе "Металлурга" сообщили ТАСС, что главный тренер сдаст еще один тест. В том случае, если он будет отрицательным, ожидается, что Воробьев сможет возглавить команду в гостевом матче 5 октября со "Спартаком".