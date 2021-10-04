Сборная России завоевала три медали во второй день чемпионата мира по борьбе

ТАСС, 4 октября. Сборная России завоевала одну золотую и две бронзовые медали во второй день чемпионата мира по спортивной борьбе. Соревнования проходят в Осло.

До 5 октября на турнире соревнуются борцы вольного стиля. Обладателем золотой медали в составе сборной России стал Абасгаджи Магомедов, выступающий в весовой категории до 61 кг. В финале он победил американца Дэйтона Фикса.

Бронзовую медаль в весе до 86 кг завоевал Артур Найфонов. В схватке за третье место он победил Азамата Даулетбекова из Казахстана. Также обладателем бронзовой награды стал Тимур Бижоев, выступающий в весе до 74 кг. В схватке за третье место он одержал победу над грузином Автандилом Кенчадзе.

В понедельник пройдут финальные схватки в четырех весовых категориях. Чемпион Европы Загир Шахиев (до 65 кг) поборется за золото с иранцем Амирмохаммадом Бабаком Язданичерати. Магомед Курбанов (до 92 кг) в финале встретится с иранцем Камраном Гасемпуром. Радик Валиев (до 79 кг) и Абубакар Муталиев (до 57 кг) примут участие в утешительных схватках, они сохраняют шансы на бронзу. В предварительных и полуфинальных схватках сборную России представят Евгений Жербаев (до 70 кг) и двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев (до 97 кг).

4 октября стартуют соревнования по женской борьбе в весовых категориях до 55 кг и до 62 кг. Сборную России представят призер чемпионата мира Ольга Хорошавцева (до 55 кг) и Алина Касабиева (до 62 кг). Соревнования борцов греко-римского стиля пройдут с 7 по 10 октября.