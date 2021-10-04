Футболист "Спартака" Понсе пропустит три месяца из-за травмы

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Аргентинскому футболисту Эсекьелю Понсе потребуется около трех месяцев для восстановления после операции на мениске. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

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В матче второго тура группового этапа Лиги Европы с итальянским "Наполи" (3:2) Понсе был вынужден покинуть поле на последней минуте первого тайма после столкновения с Костасом Маноласом.

24-летний Понсе в нынешнем сезоне провел за "Спартак" 11 матчей в различных турнирах. В чемпионате России на счету форварда четыре гола в семи играх.

"Спартак" после 10 туров набрал 16 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем матче красно-белые 16 октября примут столичное "Динамо".