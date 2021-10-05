Синхронистка Ромашина заявила, что вряд ли выступит на Олимпийских играх в Париже

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина сомневается, что поедет на Игры 2024 года в Париже. Об этом она заявила во вторник во время мастер-класса для юных синхронисток Москвы.

На Олимпиаде в Токио Ромашина завоевала две золотые медали, что позволило ей стать самой титулованной синхронисткой мира.

"Я, как и вся команда, после Олимпийских игр нахожусь в отпуске, - сказала Ромашина. - Я являюсь мамой единожды, хочу стать мамой дважды. Но никто не знает, как сложится моя жизнь".

"Но я точно знаю, что буду безумно скучать по синхронному плаванию, потому что это очень большая часть моей жизни, оно занимает большое место в моем сердце. Я еще не объявляла о завершении карьеры, но, конечно, понимаю, что вряд ли поеду на следующие Олимпийские игры", - добавила она.

Ромашиной 32 года, на ее счету также 21 победа на чемпионатах мира и 13 титулов чемпионки Европы.