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Летние олимпийские виды спорта

Колесниченко сожалеет, что интерес к синхронному плаванию возникает только после Олимпиады

Трехкратная олимпийская чемпионка рассказала, что в ближайшее время планирует начать подготовку к чемпионату мира, который пройдет в мае
Светлана Колесниченко Антон Новодережкин/ТАСС
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Светлана Колесниченко
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Трехкратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко сожалеет, что большой интерес к синхронному плаванию возникает только раз в четыре года, после окончания Олимпийских игр. Об этом она рассказала ТАСС.

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Российские синхронистки не уступают первого места на Олимпиадах с 2000 года. Последние победы были одержаны в августе на Играх в Токио.

"[После Олимпиады] было очень много интересных мероприятий, ни у меня, ни у Светланы Ромашиной практически не было ни одного дня, чтобы мы могли позволить себе полежать на кровати", - сказала Колесниченко.

"При этом очень жаль, что такой ажиотаж вокруг нашего спорта возникает только раз в четыре года, а сейчас - раз в пять лет. Только после Олимпийских игр. Мы очень надеемся, что в будущем это изменится, и к нам будет приковано больше внимания со стороны СМИ, и не только к нашей сборной, но и ко всему синхронному плаванию, в том числе и детскому", - добавила она.

Спортсменка отметила, что вместе с остальной командой пока находится в отпуске. "Прошло уже два месяца, а такое ощущение, что мы прилетели только несколько дней назад. Поэтому надо приступать к тренировочному процессу, тем более что в мае уже чемпионат мира. Морально уже готовлюсь. Не могу сказать, что это мне дается тяжело - я сама приняла это решение", - сказала Колесниченко.

Спортсменка на чемпионате мира планирует выступить в дуэте с Варварой Субботиной.

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Колесниченко, Светлана КонстантиновнаЛетние олимпийские виды спорта
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