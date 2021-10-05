Глушаков: битвы за капитанскую повязку в сборной России не будет

НОВОГОРСК /Московская область/, 5 октября. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Денис Глушаков считает, что ожесточенных споров за капитанскую повязку в национальной команде не будет. Об этом он рассказал журналистам.

При главном тренере Валерии Карпине на каждый матч команду выводит новый капитан.

"О капитане говорили много. Скажут - буду им, не скажут - не буду. Главное, чтобы в душе был капитан, но за повязку битвы, думаю, не будет. Примут правильное решение", - сказал Глушаков.

Ранее Артем Дзюба отказался от вызова в сборную. "Не могу сказать, что когда-то не поеду в сборную. Комментировать заявление Дзюбы не буду", - отметил он.

Глушаков получил травму в последнем матче чемпионата России. "Ни для кого не секрет, что у меня микроповреждение. Пока работаю по индивидуальной программе, разминался в общей группе. Травма задней поверхности, на МРТ и УЗИ все чисто, мышцы целы. Загадывать по участию дальше не могу", - сказал футболист.

Россияне в отборе на чемпионат мира сыграют с командами Словакии (8 октября) и Словении (11 октября).