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Футбол в России

Смолов высказался по поводу неудачной серии "Локомотива" в чемпионате России и Лиге Европы

Железнодорожники не могут победить на протяжении пяти встреч

НОВОГОРСК /Московская область/, 5 октября. /ТАСС/. Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов не согласился с мнением, что команда переживает неудачную серию. Такое мнение он высказал журналистам.

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"Локомотив" не может победить на протяжении пяти встреч в чемпионате России и Лиге Европы (три ничьи, два поражения).

"Я не считаю, что в "Локомотиве" неудачная серия. В сборную всегда игроки приезжают в хорошем настроении, рады всех видеть. Усталость накопилась? Нет, все нормально". - сказал Смолов.

"Снизившуюся результативность ["Локомотива"] связываю с тем, что команда мало забивала, в том числе и я", - отметил он.

В текущем сезоне "Локомотив" занимает четвертое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, команда набрала 17 очков после 10 туров. В Лиге Европы железнодорожники занимают последнее место в группе E, набрав 1 очко в двух матчах.

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