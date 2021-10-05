Смолов высказался по поводу неудачной серии "Локомотива" в чемпионате России и Лиге Европы

НОВОГОРСК /Московская область/, 5 октября. /ТАСС/. Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов не согласился с мнением, что команда переживает неудачную серию. Такое мнение он высказал журналистам.

"Локомотив" не может победить на протяжении пяти встреч в чемпионате России и Лиге Европы (три ничьи, два поражения).

"Я не считаю, что в "Локомотиве" неудачная серия. В сборную всегда игроки приезжают в хорошем настроении, рады всех видеть. Усталость накопилась? Нет, все нормально". - сказал Смолов.

"Снизившуюся результативность ["Локомотива"] связываю с тем, что команда мало забивала, в том числе и я", - отметил он.

В текущем сезоне "Локомотив" занимает четвертое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, команда набрала 17 очков после 10 туров. В Лиге Европы железнодорожники занимают последнее место в группе E, набрав 1 очко в двух матчах.