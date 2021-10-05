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Чемпионат мира по борьбе
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Садулаев победил американца Снайдера и стал пятикратным чемпионом мира по вольной борьбе

Двукратный олимпийский чемпион выиграл финал со счетом 6:0
Абдулрашид Садулаев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Абдулрашид Садулаев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 5 октября. Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль чемпионата мира в весовой категории до 97 кг. Соревнования проходят в Осло.

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В финале россиянин победил со счетом 6:0 американца Кайла Снайдера. Бронзовые медали завоевали Магомед Закариев из Украины и представитель Ирана Моджтаба Голей.

Садулаев и Снайдер в четвертый раз встретились в финале крупного международного турнира. Россиянин уступил американцу в финале чемпионата мира 2017 года, в решающей схватке мирового первенства 2018 года победу одержал Садулаев. В третий раз спортсмены пересеклись в финале на Олимпиаде в Токио, где также золотую медаль завоевал россиянин.

Садулаеву 25 лет, он состоит в спортивном обществе "Динамо", тренируется в Махачкале (Республика Дагестан) и Московской области. Россиянин стал пятикратным чемпионом мира (2014, 2015, 2018, 2019, 2021). Также на счету Садулаева победы на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (до 86 кг) и Токио (до 97 кг) и четыре золотые медали чемпионатов Европы (2014, 2018, 2019, 2020). На церемонии закрытия Олимпиады в Токио борец был знаменосцем российской команды.

Снайдеру 25 лет, он является олимпийским чемпионом 2016 года (до 97 кг) и серебряным призером Игр в Токио (до 97 кг), завоевал две золотые (2015, 2017), две серебряные (2018, 2021) и одну бронзовую медаль на чемпионатах мира.

Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 10 октября. В медальном зачете лидируют сборные Ирана и США, на счету которых по три золотые, три серебряные и одной бронзовой награде. Следом идет сборная России (3-1-4).

Чемпионат мира по борьбе - 2021
МестоКомандаЗолотоСереброБронзаИтог
1Иран3317
2США3317
3Россия3148
4Польша1001
5Грузия0123

В новость были внесены изменения (20:40 мск) - добавлены история противостояния и бэкграунд.

 

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Садулаев, Абдулрашид БулачевичСеверный Кавказ
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