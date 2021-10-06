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Футбол в России

Мещеряков не жалеет, что пригласил тренера Николича в "Локомотив"

Бывший председатель совета директоров клуба подчеркнул, что считает серба профессионалом в плане работы и хорошим человеком
Анатолий Мещеряков Сергей Фадеичев/ТАСС
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Анатолий Мещеряков
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший председатель совета директоров футбольного клуба "Локомотив" Анатолий Мещеряков не жалеет о том, что пригласил Марко Николича на должность главного тренера команды. Об этом он рассказал ТАСС.

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Во вторник "Локомотив" объявил об уходе Николича с поста главного тренера, он возглавлял команду с июня 2020 года. Под его руководством клуб выиграл Кубок России. В последних пяти матчах "Локомотив" не одержал ни одной победы, забив только два мяча.

"Во-первых, нынешнее руководство "Локомотива" берет на себя всю ответственность за это решение, - сказал Мещеряков. - Что касается Марко, считаю его профессионалом в плане работы и хорошим человеком. Он имеет свое мнение и умеет его отстаивать. Хочу пожелать ему удачи, я уверен, что он не затеряется".

"Точно нет, - ответил бывший руководитель клуба на вопрос, жалеет ли он о приходе сербского специалиста. - Он приглашался в соответствии со стратегией развития клуба".

В текущем сезоне "Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, команда набрала 17 очков после 10 матчей. В Лиге Европы железнодорожники занимают последнее место в группе E, набрав одно очко в двух матчах.

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