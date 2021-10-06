Организаторы чемпионата мира по волейболу оценили готовность Красноярска к турниру

КРАСНОЯРСК, 6 октября. /ТАСС/. Красноярск полностью соответствует требованиям по безопасности для проведения чемпионата мира по волейболу. Об этом журналистам рассказал генеральный директор оргкомитета турнира Роман Станиславов.

Талисманом чемпионата мира 2022 года по волейболу в России стал тигр

В Красноярске пройдут матчи группы F, где сыграют сборные Аргентины, Ирана, Нидерландов и Египта. В среду Красноярск с инспекционным визитом посетили представители Международной федерации волейбола и оргкомитета турнира.

"Очень большая готовность, касаемо требований по безопасности, это в связи с тем, что вы проводили Универсиаду, - сказал Станиславов. - Дворец спорта имени Ивана Ярыгина (место проведения игр - прим. ТАСС) полностью соответствует [требованиям]".

Гендиректор оргкомитета отметил, что в спортивной части есть пожелания, в частности, сделать зрительские трибуны ближе к игровой площадке.

Ранее министр спорта края Павел Ростовцев сообщил ТАСС, что на ремонт и реконструкцию Дворца спорта имени Ярыгина и Дома спорта имени Михаила Дворкина, где будут тренироваться команды, будет вложено более 300 млн рублей.

Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года, турнир примут десять российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск и Кемерово.