Россиянин Шичкин завоевал бронзу чемпионата Европы по велоспорту на треке

ТАСС, 6 октября. Россиянин Влас Шичкин занял третье место в гонке по очкам на чемпионате Европы по велоспорту на треке. Соревнования проходят в Швейцарии.

Ростовцев стал чемпионом Европы по велоспорту на треке в гонке с выбыванием

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Победу одержал трехкратный чемпион мира француз Бенжамен Тома, который набрал 81 очко, второе место занял португалец Юри Лейтау (61). На счету Шичкина 57 очков.

Шичкину 19 лет, бронзовая медаль чемпионата Европы стала его первой наградой на международных соревнованиях.

Ранее на турнире Сергей Ростовцев победил в гонке на выбывание. Сборная России в составе Наталии Антоновой, Дарьи Шмелевой, Анастасии Войновой и Яны Тыщенко завоевала бронзовые медали в командном спринте.

Чемпионат Европы завершится 9 октября.